【官宣】艾利臣大佬認證　利物浦簽巴西新星

英超球隊利物浦宣佈從巴甲球隊富明尼斯，簽入17歲本土門將馬些路(Marcelo Pitaluga)，據報轉會費達到180萬鎊。

身高達1.91米嘅馬些路，上年係巴西奪得U17世界盃嘅功臣之一，年紀輕輕已經為富明尼斯青年軍上陣，前年仲曾經係季尾2場巴甲賽事擔任後備，實力備受認同。值得一提，利物浦買馬些路之前，曾經詢問過艾利臣比加「大佬」，同樣效力富明尼斯門將梅里奧意見，最後先決定作出收購，今次睇嚟唔會入錯貨。

利物浦門將教練阿治達貝治(John Achterberg)表示馬些路潛力無限，但佢仍然相當年輕，有好多野需要學習：「佢要先安定落嚟，揾到屬於自己嘅路。另外佢仲需要學習比賽速度，因為巴西同英格蘭嘅比賽方式有好大分別！」

馬些路目前正跟隨球隊喺梅爾活德訓練基地進行操練，雖然正選門將艾利臣比加目前正受傷患困擾，但利物浦仲有阿祖安卡斯迪路、基利靴2位後備龍門，所以馬些路今屆將會被安排到U23青年軍，吸收經驗。