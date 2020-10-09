【世盃外】主場遇魚腩格殺勿論

周六早上嘅世界盃外圍賽南美洲賽區，巴西主場鬥玻利維亞。「南美霸主」巴西向來喺外圍賽所向披靡，每屆世界盃都可以進身決賽周，今場面對弱隊玻利維亞，旗開得勝機會高唱入雲。參考雙方近4次交鋒，巴西取得3勝1和，而3場勝仗都係大勝3球或以上，讓球主客和巴西讓三球唔怕辣，直取讓球主勝。（周六早上8時30分開賽）

巴西喺南美洲賽區表現向來超班，成績更勝死敵阿根廷，除咗2014年世界盃，巴西以主辦國身份直接躋身決賽周之外，「森巴兵團」喺2006、2010及2018年世界盃，都係以外圍賽1哥身份殺入決賽周，上屆更加拋離第2位烏拉圭10分之多，可見佢哋踢外圍賽嘅態度非常認真，唔會因為本身實力強橫而輕視對手。

自從上年勇奪美洲國家盃冠軍後，主帥迪迪逐步為巴西注入新血，今次大軍名單中尼馬、羅拔圖法明奴、卡斯米路及菲臘比古天奴等當打主力悉數入選，配合里昂中場般奴古馬雷斯及哈化柏林射手馬菲奧斯根夏等「新鮮人」，主場出擊務求盡數對手，以漂亮勝仗打響頭炮。

玻利維亞愈踢愈沉

玻利維亞屬於南美洲魚腩球隊，對上1次打入世盃決賽周已經係1994年，佢喺近年同其他南美國家差距愈拉愈遠，外圍賽往往包尾收場，今次點兵以本土聯賽球員為主，反映當代球員質素麻麻。

玻利維亞以往最大本錢係靠高原主場搶分，作客幾乎毫無勝算，近9場世界盃外圍賽全部輸波，其中有6場波都入唔到，上屆外圍賽作客巴西就大敗0比5，預料今場難逃厄運。