過萬球迷聯署：古斯馬不配拿冠軍指環

球員表現未如理想，很容易成為網民攻擊對象，最近網民先後發起兩個聯署，提議湖人奪冠的話，不要給古斯馬和丹尼格連冠軍指環。

丹尼格連2013年效力馬刺時，曾在總決賽轟入23球三分打破總決賽命中最多三分的紀錄，來到湖人卻在總決賽表現一落千仗，Game 1的三分球9中4之後，Game 2、3只得14次起手只中1球，引來不少湖人球迷大怒。即使他在Game4取得雙位數得分亦未能令球迷回心轉意，截稿前聯署已有超過1600人簽名。

至於被捧為勒邦占士、安東尼戴維斯之後第3位球星的古斯馬，情況就更誇張，聯署不給他冠軍指環的人竟多達13500人。2017年加盟湖人的他前季常規賽還有場均19分，可是到今季已回落至12.8分，季後賽的不穩定表現亦引來質疑。「Haters」愈來愈多，但25歲的古斯馬對此毫不關心：「唔關我事，Twitter只係用嚟睇笑話。」

湖人和熱火明日進行總決賽Game5大戰，領先3比1的湖人形勢大好，除戰力佔優外，曾奪3冠的勒邦占士更有一項利好數據加持：生涯18次季後賽「叫胡戰」，占士總共贏了17場，勝率高達94%。難怪「大帝」賽前已豪言距離冠軍「只差一場」，而湖人於Game5亦會穿上勝率高達100%的「黑曼巴球衣」上陣，誓要在這場解決熱火。

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