車路士真係慘　新簽鋼門打2場就傷咗

車路士早前從雷恩簽入塞內加爾門將艾度亞文迪，以解決門將不穩問題，不過真係該死唔使病，點估到文迪加盟後只係踢咗2場就受傷，受傷原因係文迪近日向塞內加爾國家隊報到，操練中受傷，已被送返史丹福橋球場療養，唔知要抖幾耐。

英國《每日郵報」報道，塞內加爾足總在官網發文，公布艾度亞文迪受傷消息，指佢在操練中受傷，傷及右大腿及臀部位置，在醫院進行驗測後，已送回車路士大營繼續治療，塞內加爾對摩洛哥嘅熱身賽，改用另一位門將把關。

車路士上月20日球隊在聯賽慘吞利物浦2蛋，門將阿列沙巴拿加派膠，球會下定決心收購門將，花費2200萬鎊買入28歲鋼門艾度亞文迪，車路士近2仗，包括聯賽盃對車路士，以及聯賽對水晶宮，都係由文迪把關，後防亦穩陣咗好多。

依家文迪傷咗，即係話在文迪復出前，林柏特都要焗用膠龍阿列沙巴拿加，或後備龍韋利卡巴尼路，聽聞Kepa上場熱身賽為西班牙把關，仲零封C朗拿度添，林伯用佢係咪放心咗啲呢。