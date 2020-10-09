NBA總決賽　央視周六恢復轉播

NBA總決賽「湖熱對決」明天（10日）早上迎來第五回合大戰，「大帝」勒邦占士領軍的湖人倘若再拿下本仗，則可在系列賽中封王；而中央廣播電視台今日宣布，恢復播出NBA比賽，意味着大陸球迷可見證「湖熱對決」王者誕生的重要時刻。

央視發言人周五（9日）就NBA賽事直播的事宜回答傳媒提問，發言人指出，籃球運動在中國有着廣泛的群眾基礎，球迷收視的需求甚殷，故央視體育頻道將於10月10日上午恢復播出NBA，指這是正常的轉播安排。

事實上，央視與NBA聯盟的關係一度緊張，去年10月NBA火箭隊總經理莫雷在社交網發表支持香港反修例示威的言論，引起北京不滿。NBA總裁阿當施華亦支持莫雷有言論自由。央視隨後決定暫停轉播NBA賽事，並立即排查涉及NBA的一切合作交流；多間內地企業亦暫停對NBA的贊助。

事隔一年後，雙方闗係得以緩和，該央視發言人更表示，他們注意到NBA一段時間以來持續表達善意，故此決定恢復播放賽事。湖人在系列賽中暫以場數3比1領先熱火，只要再贏一場便可重奪睽違十年的王座，他們將穿上黑曼巴戰衣上場，成為球迷焦點熱話。