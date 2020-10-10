湖人絕殺失敗　贏總冠軍仲要等一等

湖人未能把握最後一擊。(Getty Images)

儘管勒邦占士周六（10日）在NBA總決賽第5回合，21投15中狂轟40分，卻難敵占美畢拿35分12籃板11助攻的三雙表現，加上奇兵鄧肯羅賓遜展現最強心臟，全場射進7記三分球，熱火終以111：108險勝湖人，總場數追成2：3。

穿起黑曼巴戰袍登場的湖人，甫開賽已展現侵略性，早前遭球迷圍剿的丹尼格連接連投籃得手，勒邦占士負責強攻內線，侯活更與熱火一哥占美畢拿卡位時發生衝突，手肘撞向後者背部，結果雙雙被判技術犯規。首節尾段出現驚險一幕，安東尼戴維斯搶籃板落地時，摸著右腳腳筋神情痛苦，被診斷為觸傷舊患，幸好沒有大礙，稍後便已回歸。

稍稍領先25：24的熱火，第二節憑著占美畢拿和納恩聯手搶分，最多拉開11分分差，卻無法找到阻擋勒邦占士的辦法，其三分球4投3中，單節獨攬15分，帶領湖人追成56：60返回更衣室。

換邊後兩隊灑起「三分雨」，熱火高達和鄧肯羅賓遜射進冷箭，湖人則有雙星連線及卡迪維樸普扮演奇兵，一度追平70：70。此時侯活再對占美畢拿「動手」，防守時一手擊落對方頭部，被判一級惡意犯規，激起熱火眾將鬥志，高達和鄧肯羅賓遜雙雙博得「3+1」，幫助球隊領先88：82。

來到決勝節紫金軍提升防守強度，丹尼格連、勒邦占士和卡迪維樸普外圍命中，打出15：3的攻勢，一舉反超前97：96。此後雙方呈拉鋸戰，最後16.8秒占美畢拿博得犯規，2罰全中扳回領先優勢，隨後丹尼連格外線「wide open」射失，熱火終以111：108贏出驚險一仗。

數據方面，「大帝」此役21投15中，用高達71.4%的命中率狂轟40分13籃板7助攻，帶傷上陣的「一眉」則有28分12籃板。占美畢拿同樣表現瘋狂，交出35分12籃板11助攻的三雙數據，鄧肯羅賓遜獲得全隊第二高的26分，包括7記三分球，成為勝利的「X Factor」。