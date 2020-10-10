法網上演夢幻決賽！拿度激鬥祖高域

西班牙球王拿度於法國網球公開賽仍然未受考驗，4強面對阿根廷球手施瓦茲曼（Diego Schwartzman），以直落3盤6比3、6比3、7比6（7比0）勝出，距離費達拿的大滿貫史上最多冠軍紀錄（20次）只差一勝，力爭第13次封王的他將於決賽遇上苦戰5盤過關的祖高域，合演夢幻大戰！

世界排名第2的拿度在法網4強，遇上羅馬大師賽8強淘汰他的施瓦茲曼，最終拿度在法網成功「復仇」，以直落3盤勝出，連續第4年晉級決賽。同日另一場4強戰，2016年冠軍祖高域則打得較吃力，花了近4小時才能以6比3、6比2、5比7、4比6、6比1擊敗希臘的22歲球手西西帕斯。

34歲的拿度已在法網贏過12次，到底祖高域能否挑戰其王者地位？祖高域生涯對拿度錄得29勝26負較優戰績，但他在法網對他卻只得1勝6負。今次是這位塞爾維亞球王生涯第5次闖進法網決賽，除了在2016年奪冠外，他在前3次都敗在拿度手上，祖高域直言法網就像拿度主場一樣：「在法網對拿度，可能就是網球場上最大的挑戰。」

不過祖高域近年對拿度的勝率已不斷提升，二人最近一次於2019年澳網決賽交手，祖高域正是擊敗了拿度封王。今季這位世界「一哥」狀態火熱，面對世界排名前10名的對手，錄得完美的8勝0負，或能在紅土場再有驚喜。