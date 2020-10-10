烏克蘭中招散咗半隊　德國大勝可期

周日(11日)凌晨歐國聯A4組賽事，德國將會作客陣容天殘地缺嘅烏克蘭，極大機會打開今屆勝利之門。主隊烏克蘭受到新冠肺炎同傷患問題影響，連退咗休嘅45歲助教舒高夫斯基，亦要臨時復出擔任後備龍門，上場熱身賽1比7不敵法國，顯示烏克蘭依家戰鬥力極低，德國今場大勝可期，中位數2.5球入球大係最佳選擇。（香港開電視77台、有線602、603及662台周日凌晨2時45分直播）

烏克蘭今屆歐國聯1勝1負，首戰2比1擊敗瑞士後，第2場面對西班牙慘吞4蛋。由名將舒夫真高領軍嘅烏克蘭，今屆目標唔會定得太高，志在為明年展開嘅歐國盃練兵，況且佢哋今次陣容天殘地缺，後防更成重災區，效力薩克達嘅門將比耶托夫上星期確診新冠肺炎之後，另外2名門將盧連同彭堅夫亦連環受感染，上場熱身賽對法國只能起用首次上陣嘅布斯真把關，結果呢個新仔首演即被轟入7球，而後備門將位置更要由助教舒高夫斯基頂上。

烏軍3位門將全中招

除鬧門將荒之外，由比耶托夫確診引發嘅「薩克達群組」，令烏克蘭大軍合共有6名薩克達球員齊齊退隊，當中包括後防核心人物麥維恩高，加上效力曼城嘅左閘辛真高因傷未有入選，令防守力進一步削弱。烏克蘭現時靠前鋒耶莫蘭高單天保至尊，希望能夠喺德國嘅不穩防線上偷雞。

德國上場熱身賽主場3比3打和土耳其，再次暴露出防線不穩問題，不過日耳曼兵團星將如雲，射手迪姆華拿、夏維斯、基拿比等進攻球員入球能力極有保證，相信可以用強大攻力彌補防線不足，況且德國近3場國際賽全部和波，極需要一場勝仗振奮士氣，肯定全力盡炒由二線兵掛帥嘅烏克蘭，加上烏克蘭近3場歐國聯賽事，總入球全開3球或以上，今場開「大」機會高唱入雲。