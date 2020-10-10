港超聯　冠忠南區鬥理文　睇吓邊隊贏波埋齋

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今季「中銀人壽香港超級聯賽」冠軍未鬥到最後一刻也未知花落誰家。周日（11日）下午3時同時進行3場煞科戰，當中2場有3隊仍有機會角逐錦標，東方龍獅贏波即封王，富力R&F欲奪標除要挫東方外，還需寄望傑志在另一場對愉園的賽事失分。冠忠南區對理文一戰，兩軍仍要為最終排名奮鬥。3場激戰同時上演，擔定凳仔睇今季港超盟主誕生！（on.cc東網周日下午3時同步直播）

冠忠南區上仗以1比1逼和傑志，化身爭標攔路虎，領隊貝可泓明言今仗踢法會變得進取，將會加入更多進攻元素，令人期待！縱使南區復賽後未曾獲勝，但Calvin對球隊整體演出感滿意，他認為每位球員都獲得足夠上陣時間，而部份球員的表現更令人喜出望外，當中Calvin不忘大讚2位東瀛兵相當專業，指出他們無論在練習抑或比賽上，態度都非常認真，值得一眾年輕球員學習。

2隊都無緣奪冠，今仗表面上雖淪為例行公事，但Calvin仍然未有鬆懈，警惕球員要保持態度認真，全力爭勝：「始終目標係為下季做好準備，球員落到場必須執行戰術，去達到教練要求。」對於今場煞科戰，Calvin表示理文雖然近況同樣欠佳，但對方踢法仔細，加上會不斷嘗試組織攻勢，球員必須要踢得更小心，盡量減少犯錯，進攻方面亦要有進步，才可以成功擊敗理文。

理文復賽前排名第2，但復賽後自首場擊敗榜尾愉園後便無以為繼，各項賽事更錄得3連敗，主教練陳曉明坦言對結果不甘心：「理文今季踢法偏向速度和體力化，但球員在復賽前只有2星期操練時間，體能未完全恢復，加上有部分球員受傷以及停賽，導致戰績下滑。」另外他又表示球員復賽後需要競逐聯賽和銀牌兩項錦標，承受一定壓力，不過上場對富力R＆F已經回復季初出色表現，相信球員遂漸習慣，今仗勢要再接再厲。

理文近2場比賽錄得零入球，「曉明sir」深信首席射手尼迪利缺陣是主要原因，他認為中前場雖然不斷作出配合，無奈技術和決心不夠，很多機會都未能把握，期望一眾進攻球員踢法更加進取和放膽攻門。尼迪利將會繼續缺陣，而翼鋒李康廉上仗亦告受傷，「曉明sir」透露他目前只可以進行輕微訓練，煞科戰能否上陣仍然是未知之數，不過理文邊路球員選擇眾多，包括有基華尼頓、鄭兆均以及小將張憙延，未受太大影響。

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