港超聯　攞冠軍？傑志贏咗愉園先有數講！

▪毋需登入，立即睇直播：

今季「中銀人壽香港超級聯賽」冠軍未鬥到最後一刻也未知花落誰家。周日（11日）下午3時同時進行3場煞科戰，當中2場有3隊仍有機會角逐錦標，東方龍獅贏波即封王，富力R&F欲奪標除要挫東方外，還需寄望傑志在另一場對愉園的賽事失分。冠忠南區對理文一戰，兩軍仍要為最終排名奮鬥。3場激戰同時上演，擔定凳仔睇今季港超盟主誕生！（on.cc東網周日下午3時同步直播）

今季港超聯冠軍懸念保留至最後，「藍鳥」暫時得17分，以對賽成績優勢力壓同分的富力R&F，位列積分榜次席，今仗傑志除要確保全取3分之餘，還要盼望另一場東方龍獅與富力R&F的對決和局收場，才能繼2018/19賽季之後再度問鼎聯賽冠軍。傑志上仗最後時刻遭冠忠南區逼和1比1，爭冠形勢由主動變被動，但主教練朱志光認為上場戰果，不會對球隊造成影響：「足球比賽一場還一場，上一場雖然失分，但係唔會影響球員嘅鬥志，我都同佢哋做咗心理輔導，要理解足球場上即使盡咗力，都未必攞到最想攞嘅嘢。」

傑志主力門將王振鵬上仗對冠忠南區一役，下半場一度因傷退下火線，可幸情況無大礙，「朱Sir」亦大派「定心丸」，表示「阿鵬」煞科戰對愉園可隨時候命，對傑志而言絕對是利好消息。疫情底下，港超聯復賽在經歷一波三折之後，終於來到尾聲，「朱Sir」亦對傑志球員在特殊情況下，所作出的付出和犧牲表示肯定：「坦白講，係咁短嘅補賽期，同埋一個咁濃縮嘅備戰期準備復賽，我都未曾試過，但整體嚟講我哋都係滿意嘅。」

復賽期間，首季征戰港超的「快活谷」，經常被看低一線，但愉園眾將復賽期間的表現，依然令人留下深刻印象，包括曾經兩次洞穿港超豪門大軍富力R&F的後防，及以1比1逼和冠忠南區，搶得復賽第1分。今仗「快活谷」有中堅葉卓文因累積黃牌數需要停賽，更要面對加維蘭倒戈相向，雖然對手傑志作為爭冠分子實力超班，但主教練鮑家耀未有撇除搶分的可能性：「都係先做好自己，球隊喺復賽嘅每一場都係由呢個目標出發，如果打得出應有表現，或者可以左右聯賽冠軍。」

「快活谷」於港超復賽以年輕球員擔大旗，讓一班小將有充分機會適應頂級聯賽，顯然「鮑Sir」已經將目光放至備戰下季征途：「呢幾場比賽對球隊好有益處，好多本地年輕球員得到比原本更多嘅實戰時間，去提升自己，好似伍家揚、潘沛軒、簡嘉亨，表現都係有所進步。」還有不足一個月的時間，下季征途即將展開，「鮑Sir」認為港超復賽屬愉園的磨合期，希望隨着外援球員的加入，球隊下季表現能有進一步提升。

▪毋需登入，立即睇直播：