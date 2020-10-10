港超聯　東方龍獅遇富力R＆F再合演決賽！

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今季「中銀人壽香港超級聯賽」冠軍未鬥到最後一刻也未知花落誰家。周日（11日）下午3時同時進行3場煞科戰，當中2場有3隊仍有機會角逐錦標，東方龍獅贏波即封王，富力R&F欲奪標除要挫東方外，還需寄望傑志在另一場對愉園的賽事失分。冠忠南區對理文一戰，兩軍仍要為最終排名奮鬥。3場激戰同時上演，擔定凳仔睇今季港超盟主誕生！（on.cc東網周日下午3時同步直播）

3場最矚目一戰，當然是東方龍獅在香港大球場迎戰富力R&F。今季聯賽冠軍誰屬，要視乎兩場同時進行的比賽賽果，這不禁令人想起7年前的「港甲審判日」。作為當年帶領橫濱FC(香港)逃離降班命運的教頭，現任東方龍獅總監兼主教練李志堅坦言永不忘記那場比賽，但他認為今昔性質不同，相比之下當年賽前的心情較為沉重。此戰前東方連贏兩項盃賽，「堅Sir」認為勝利無疑為球隊打下強心針：「兩個冠軍相信係減咗壓，但我覺得係場場計，聽日場波大家都想贏，當然我哋絕對有信心。」

富力R&F陣中有不少包括伊高沙托尼、方栢倫等「堅Sir」舊部，他表示熟悉對手的球員，但同時富力主帥楊正光亦曾帶領東方，雙方並無優勢，他反而將焦點放在場外因素上：「由衷多謝球迷，佢哋當然可以喺屋企舒服睇波，但都選擇攀山涉水支持我哋，希望唔好辜負佢哋，盡力打好佢。」東方龍獅賽前一天公布，射手盧卡斯之兄長逝世的消息，是日操練球隊為其默哀，盧卡斯稱會暫時放下喪兄之痛備戰，冀將勝仗送給天上的兄長。

富力R&F的形勢則較為被動，要奪冠除今場要贏東方之外，還需寄望傑志失分。主教練楊正光坦言自月初負傑志後，本以為爭標無望，但現竟存一絲希望，他和球員皆會以全力爭勝的心態應戰。今場後衞羅拔圖5黃停賽無緣倒戈，但守將謝家強則解禁復出，而兩位射手伊高沙托尼和迪布利則要為競逐聯賽「神射手」獎項而努力。

今季雙方對碰，富力3戰皆北兼狂失11球，「光Sir」再次強調對方的「空襲」是殺着：「好多時佢哋都靠角球打開紀錄，所以我哋要喺防守死球上有改善先有機會爭勝。」值得一提，東方後衞基頓近3仗對富力均以頭槌入波，足以媲美富力「頭槌王」杜度的頂上功夫，相信二人今戰定有一番鬥法。此外，翼鋒林樂勤復賽後頻頻交出好表現，「光Sir」稱此子復出後未達最佳狀態，但仍能在適當時候挺身而出，並希望他在今場發揮更好。

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