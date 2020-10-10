普巴自作多情　皇馬目標係佢2個

保羅普巴公開表示希望加盟皇馬，此言論除咗激嬲曼聯球迷外，對佢自己毫無好處，西班牙傳媒爆料，其實皇馬斟介名單上，普巴排喺較後位置，「銀河艦隊」最想簽嘅係普巴2位法國隊友，基利安麥巴比及天才中場卡馬雲加。

傳聞皇馬上季初一度斟介普巴，但曼聯開出超過1.5億鎊天價，令皇馬卻步，之後普巴一直養傷甚少露面，接着爆發疫情，斟介亦不了了之，曼聯開季不順，聯賽1:6慘敗於熱刺腳下之後，普巴突然舊事重提，表示希望加盟皇馬，皇馬對此並無反應。

西班牙《阿斯報》跟進報道，現時皇馬斟介目標有2人，但都唔係普巴，而係佢身邊2位法國隊友，頭號目標係21歲前鋒基利安麥巴比，其次就係17歲中場天才、效力雷恩嘅卡馬雲加。

皇馬今夏忍手不作收購，除了因為疫情收緊開支，另一原因就係等待明年重金簽下麥巴比，該巨星轉會估計不少於2.5億歐元，皇馬一定要計掂盤數。

施丹另一目標亦唔係普巴，而係雷恩17歲零11個月天才卡馬雲加，此子上仗熱身賽對烏克蘭，正選上陣並攻入首個入球，創法國一個世紀以來最年輕入球紀錄，對上一個紀錄係1914年。