不死老兵基奧特 誓破亨利紀錄
2020年10月11日 12:01
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周一2:45am 歐國聯 法國 Vs 葡萄牙
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周一(12日)凌晨歐國聯上演大戰，由法國對上屆冠軍葡萄牙，法國近況不錯，頭兩場對克羅地亞及瑞典全勝，目前以一球得失球差落後葡萄牙。
日前這隊世盃冠軍球隊，熱身賽7比1大勝烏克蘭，其中34歲前鋒基奧特第100次代表法國上陣成功梅開二度，以42球成為法國史上入球第2多的球員，僅落後亨利9球，只要保持狀態，將來大有機會打破亨利紀錄。
葡萄牙C朗拿度最近很倒霉，有賊入屋之外，熱身賽對西班牙又射中門楣，差一點才有入球，對法國要想想辦法。
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