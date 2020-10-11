不死老兵基奧特　誓破亨利紀錄

周一(12日)凌晨歐國聯上演大戰，由法國對上屆冠軍葡萄牙，法國近況不錯，頭兩場對克羅地亞及瑞典全勝，目前以一球得失球差落後葡萄牙。

日前這隊世盃冠軍球隊，熱身賽7比1大勝烏克蘭，其中34歲前鋒基奧特第100次代表法國上陣成功梅開二度，以42球成為法國史上入球第2多的球員，僅落後亨利9球，只要保持狀態，將來大有機會打破亨利紀錄。

葡萄牙C朗拿度最近很倒霉，有賊入屋之外，熱身賽對西班牙又射中門楣，差一點才有入球，對法國要想想辦法。

焦點賽事直播表

周日3:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 岡山綠雉

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周一0:00am 歐國聯 英格蘭 Vs 比利時

香港開電視77台、有線601、661台

周一0:00am 歐國聯 波斯尼亞 Vs 荷蘭

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周一2:45am 歐國聯 法國 Vs 葡萄牙

香港開電視77台、有線601、661台

周一2:45am 歐國聯 波蘭 Vs 意大利

香港國際財經76台、有線602、662台

周日7:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 西雅圖海灣者

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