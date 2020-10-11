港超聯　煞科戰一炮三響！見證王者誕生

2020年10月11日 12:15
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    全季歷時長達409天，2019至20年度「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）煞科，冠軍未鬥到最後一刻也未知花落誰家。下午3時同時進行3場煞科戰，當中2場有3隊仍有機會角逐錦標，東方龍獅贏波即封王，富力R&F欲奪標除要挫東方外，還需寄望傑志在另一場對愉園的賽事失分。冠忠南區對理文一戰，兩軍仍要為最終排名奮鬥。3場激戰同時上演，擔定凳仔睇今季港超盟主誕生！（on.cc東網周日下午3時同步直播）
    當中最矚目的一場大戰在香港大球場上演，由東方龍獅對富力R＆F。東方龍獅只要贏波便直接封王，而富力R＆F除要取勝外，還需寄望同日傑志失分才可首奪錦標。東方今仗繼續遣強陣出擊，盧卡斯、辛祖、艾華頓掛帥，中場梁振邦及利馬支援，左右翼衞分別為黃梓浩和李嘉耀，後防線由翟廷峯、基頓、艾華度和葉鴻輝組成。富力R＆F方面，正選先收起古拿，同時派出伊高沙托尼、迪布利和基奧雲尼攻堅，中場球員則為林樂勤、林柱機和盧均宜，後防線分別為周煜辰、林志堅、謝家強、杜度和方栢倫。
    雙方陣容如下
    東方龍獅正選名單：
    1 葉鴻輝 GK
    5 基頓
    6 翟廷峯
    8 李嘉耀
    9 盧卡斯
    10 辛祖
    11 艾華頓
    16 梁振邦 C
    30 黃梓浩
    33 艾華度
    88 利馬
    後備：
    99 曾文輝 GK
    3 迪高
    17 梁冠聰
    23 黃威
    27 陳浩瑋
    42 茹子楠
    80 鍾偉強
    富力R＆F正選名單：
    1 周煜辰 GK
    7 林志堅
    8 迪布利
    12 盧均宜 C
    14 方栢倫
    18 伊高沙托尼
    20 林柱機
    22 基奧雲尼
    27 林樂勤
    30 謝家強
    33 杜度
    後備：
    94 謝家榮 GK
    5 勞烈斯
    16 林衍廷
    17 古拿
    32 袁振昇
    77 麥富城
    99 陳嘉宝
    「中銀人壽香港超級聯賽」煞科關鍵大戰，周日（11日）於旺角大球場上演愉園對傑志。作爭冠最後衝刺的「藍鳥」，今場排出強攻陣，倒戈相向的加維蘭，繼續於鋒線搭檔高美斯，組織工作則交給鄭展龍和基爾頓等中場，巴西攻擊手蘇沙暫列後備。愉園方面，屠俊翹將把守最後大關，防線繼續由巴西中堅盧斯安奴領軍，拍檔翁煦濤及黃浩然，中場黎培基重返正選大軍，為箭頭人物朱偉鈞鋪橋搭路。
    雙方陣容如下
    傑志
    1王振鵬[GK]
    4李毅凱
    5艾里奧
    6朴俊烔
    10基爾頓
    18高美斯
    19黃洋[C]
    28鄭展龍
    29加維蘭
    31羅梓駿
    95陳晉一
    後備:
    23郭劍橋[GK]
    3丹尼
    8安永佳
    11蘇沙
    14何振廷
    21唐建文
    35史雲斯頓
    愉園
    17屠俊翹[GK]
    3翁煦濤
    6盧斯安奴[C]
    9黃智康
    11潘沛軒
    15黃浩然
    16黎培基
    18林毅東
    26袁世傑
    28朱偉鈞
    30簡嘉亨
    後備
    1鐘偉豪[GK]
    22伍瑋謙[GK]
    2張俊軒
    23蕭志豪
    31蘇荻安
    38莫漢睿
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