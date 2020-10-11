港超聯 煞科戰一炮三響！見證王者誕生
2020年10月11日 12:15
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全季歷時長達409天，2019至20年度「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）煞科，冠軍未鬥到最後一刻也未知花落誰家。下午3時同時進行3場煞科戰，當中2場有3隊仍有機會角逐錦標，東方龍獅贏波即封王，富力R&F欲奪標除要挫東方外，還需寄望傑志在另一場對愉園的賽事失分。冠忠南區對理文一戰，兩軍仍要為最終排名奮鬥。3場激戰同時上演，擔定凳仔睇今季港超盟主誕生！（on.cc東網周日下午3時同步直播）
當中最矚目的一場大戰在香港大球場上演，由東方龍獅對富力R＆F。東方龍獅只要贏波便直接封王，而富力R＆F除要取勝外，還需寄望同日傑志失分才可首奪錦標。東方今仗繼續遣強陣出擊，盧卡斯、辛祖、艾華頓掛帥，中場梁振邦及利馬支援，左右翼衞分別為黃梓浩和李嘉耀，後防線由翟廷峯、基頓、艾華度和葉鴻輝組成。富力R＆F方面，正選先收起古拿，同時派出伊高沙托尼、迪布利和基奧雲尼攻堅，中場球員則為林樂勤、林柱機和盧均宜，後防線分別為周煜辰、林志堅、謝家強、杜度和方栢倫。
雙方陣容如下
東方龍獅正選名單：
1 葉鴻輝 GK
5 基頓
6 翟廷峯
8 李嘉耀
9 盧卡斯
10 辛祖
11 艾華頓
16 梁振邦 C
30 黃梓浩
33 艾華度
88 利馬
後備：
99 曾文輝 GK
3 迪高
17 梁冠聰
23 黃威
27 陳浩瑋
42 茹子楠
80 鍾偉強
富力R＆F正選名單：
1 周煜辰 GK
7 林志堅
8 迪布利
12 盧均宜 C
14 方栢倫
18 伊高沙托尼
20 林柱機
22 基奧雲尼
27 林樂勤
30 謝家強
33 杜度
後備：
94 謝家榮 GK
5 勞烈斯
16 林衍廷
17 古拿
32 袁振昇
77 麥富城
99 陳嘉宝
「中銀人壽香港超級聯賽」煞科關鍵大戰，周日（11日）於旺角大球場上演愉園對傑志。作爭冠最後衝刺的「藍鳥」，今場排出強攻陣，倒戈相向的加維蘭，繼續於鋒線搭檔高美斯，組織工作則交給鄭展龍和基爾頓等中場，巴西攻擊手蘇沙暫列後備。愉園方面，屠俊翹將把守最後大關，防線繼續由巴西中堅盧斯安奴領軍，拍檔翁煦濤及黃浩然，中場黎培基重返正選大軍，為箭頭人物朱偉鈞鋪橋搭路。
雙方陣容如下
傑志
1王振鵬[GK]
4李毅凱
5艾里奧
6朴俊烔
10基爾頓
18高美斯
19黃洋[C]
28鄭展龍
29加維蘭
31羅梓駿
95陳晉一
後備:
23郭劍橋[GK]
3丹尼
8安永佳
11蘇沙
14何振廷
21唐建文
35史雲斯頓
愉園
17屠俊翹[GK]
3翁煦濤
6盧斯安奴[C]
9黃智康
11潘沛軒
15黃浩然
16黎培基
18林毅東
26袁世傑
28朱偉鈞
30簡嘉亨
後備
1鐘偉豪[GK]
22伍瑋謙[GK]
2張俊軒
23蕭志豪
31蘇荻安
38莫漢睿
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