港超聯　煞科戰一炮三響！見證王者誕生

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全季歷時長達409天，2019至20年度「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）煞科，冠軍未鬥到最後一刻也未知花落誰家。下午3時同時進行3場煞科戰，當中2場有3隊仍有機會角逐錦標，東方龍獅贏波即封王，富力R&F欲奪標除要挫東方外，還需寄望傑志在另一場對愉園的賽事失分。冠忠南區對理文一戰，兩軍仍要為最終排名奮鬥。3場激戰同時上演，擔定凳仔睇今季港超盟主誕生！（on.cc東網周日下午3時同步直播）

當中最矚目的一場大戰在香港大球場上演，由東方龍獅對富力R＆F。東方龍獅只要贏波便直接封王，而富力R＆F除要取勝外，還需寄望同日傑志失分才可首奪錦標。東方今仗繼續遣強陣出擊，盧卡斯、辛祖、艾華頓掛帥，中場梁振邦及利馬支援，左右翼衞分別為黃梓浩和李嘉耀，後防線由翟廷峯、基頓、艾華度和葉鴻輝組成。富力R＆F方面，正選先收起古拿，同時派出伊高沙托尼、迪布利和基奧雲尼攻堅，中場球員則為林樂勤、林柱機和盧均宜，後防線分別為周煜辰、林志堅、謝家強、杜度和方栢倫。

雙方陣容如下

東方龍獅正選名單：

1 葉鴻輝 GK

5 基頓

6 翟廷峯

8 李嘉耀

9 盧卡斯

10 辛祖

11 艾華頓

16 梁振邦 C

30 黃梓浩

33 艾華度

88 利馬

後備：

99 曾文輝 GK

3 迪高

17 梁冠聰

23 黃威

27 陳浩瑋

42 茹子楠

80 鍾偉強

富力R＆F正選名單：

1 周煜辰 GK

7 林志堅

8 迪布利

12 盧均宜 C

14 方栢倫

18 伊高沙托尼

20 林柱機

22 基奧雲尼

27 林樂勤

30 謝家強

33 杜度

後備：

94 謝家榮 GK

5 勞烈斯

16 林衍廷

17 古拿

32 袁振昇

77 麥富城

99 陳嘉宝

「中銀人壽香港超級聯賽」煞科關鍵大戰，周日（11日）於旺角大球場上演愉園對傑志。作爭冠最後衝刺的「藍鳥」，今場排出強攻陣，倒戈相向的加維蘭，繼續於鋒線搭檔高美斯，組織工作則交給鄭展龍和基爾頓等中場，巴西攻擊手蘇沙暫列後備。愉園方面，屠俊翹將把守最後大關，防線繼續由巴西中堅盧斯安奴領軍，拍檔翁煦濤及黃浩然，中場黎培基重返正選大軍，為箭頭人物朱偉鈞鋪橋搭路。

雙方陣容如下

傑志

1王振鵬[GK]

4李毅凱

5艾里奧

6朴俊烔

10基爾頓

18高美斯

19黃洋[C]

28鄭展龍

29加維蘭

31羅梓駿

95陳晉一

後備:

23郭劍橋[GK]

3丹尼

8安永佳

11蘇沙

14何振廷

21唐建文

35史雲斯頓

愉園

17屠俊翹[GK]

3翁煦濤

6盧斯安奴[C]

9黃智康

11潘沛軒

15黃浩然

16黎培基

18林毅東

26袁世傑

28朱偉鈞

30簡嘉亨

後備

1鐘偉豪[GK]

22伍瑋謙[GK]

2張俊軒

23蕭志豪

31蘇荻安

38莫漢睿

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