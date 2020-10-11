港超聯　富力R＆F戰和東方　粉碎對手三冠美夢

全季歷時長達409天，2019至20年度「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）煞科，當中最矚目的一場大戰在香港大球場上演。富力R＆F以0比0逼和東方龍獅，粉碎對手達成「三冠王」的美夢，間接造就同日贏波的傑志，以1分之差反壓東方封王。

東方龍獅賽前得18分，只要贏波便直接封王，而富力R＆F除要取勝外，還需寄望同日傑志失分才可首奪錦標。東方今仗賽前派出盧卡斯、辛祖、艾華頓和利馬攻堅，而富力亦遣伊高沙托尼、迪布利同時上陣與對手鬥攻。開賽5分鐘，迪布利中路揪射偏離目標。11分鐘，艾華頓直傳予李嘉耀直射，未能考驗門將周煜辰。

17分鐘，杜度後上接應林柱機罰球開出施頂，亦未能命中。富力其後反壓東方，21分鐘基奧雲尼一次入楔成功為東方防線響起警號。9分鐘後，富力罰球快開，盧均宜半射半傳，皮球直飛死角，葉鴻輝單手托出。42分鐘，迪布利乘罰球攻勢起腳，射門又告斜出。雙方半場互交白卷。

隨着收到另一場傑志領先對手的消息，東方要奪冠絕無失分空間，換入鍾偉強加強攻力。54分鐘雙方拳來拳往，富力伊高沙托尼接應傳中射高，東方艾華頓的切入射門亦被周煜辰托走，均未能將比數改寫。54分鐘，利馬開罰球，門前雙方球員均無人接應，皮球落在艾華頓腳下，但他大好機會之下竟揪高。

65分鐘，富力趁東方不留神偷襲，迪布利右路傳中，伊高入楔起腳僅斜出。東方地面進攻未成便嘗試空襲，74分鐘艾華度和利馬連接頭槌攻門，不過都未能頂破富力的大門。80分鐘，東方再憑艾華頓和艾華度近門施射，皆被今場表現不俗的周煜辰神勇撲走。90分鐘，鍾偉強快放起腳，再被周煜辰拒諸門外。補時階段，杜度侵犯艾華頓兩黃一紅被逐。

東方龍獅在90分鐘都未能取得致勝球，最終以0比0戰和富力R＆F。同時上演的另一場賽事，傑志大勝愉園，取得3分兼力壓東方龍獅登上今季港超聯冠軍寶座。