英格蘭新丁話事　有一個大隱憂

周一(12日)凌晨歐國聯A2組爆發上屆世盃季軍戰，由英格蘭主場惡鬥比利時。雖然「三獅兵團」人才輩出，但點秤都未及比利時，對住「歐洲紅魔」都唔敢輕舉妄動，何況近年碰頭都係1球起、2球止，2.5球嘅入球細先係明智之選。（香港開電視77台、有線661及601台周一凌晨零時直播）

老實講，英格蘭近年確係冒起唔少新星，例如拉舒福特、查頓辛祖、譚美阿巴謙等，不過呢班生牯仔有唔少紀律問題，後兩者與芝維爾因違反當地限聚令開生日派對，日前同威爾斯「拍跳」被雪藏，而菲爾科頓與格連活特喺上個月國際賽期更爆出「帶女上房」事件，今次索性冇被徵召。

雖然英格蘭日前大勝威爾斯3比0，另一批新丁卡維特利雲、布卡約沙卡、高亞迪等表現突出，不過同對手太弱有關，而且面對咁多負面新聞，主帥修夫基亦特登同隊長哈利卡尼開會，傾吓點樣改善內部紀律問題。查實英軍喺頭兩輪歐國聯，只得1勝1和，贏波嗰場係靠末段嘅12碼先至險勝冰島1比0，表現麻麻。

夏薩特缺陣攻力受損

以波論波，比利時整體實力仍喺「三獅兵團」之上，佢哋頭兩輪歐國聯全勝，尤其係中前場有盧卡古、奇雲迪布尼、泰利文斯等壓陣，後備仲有巴舒亞伊、李安度杜沙特、盧克巴基奧等隨時候命，不過隊長夏薩特今次因傷落選，缺少呢位靈魂人物，「歐洲紅魔」進攻點都差啲。

英格蘭都怯於對手強大火力，唔敢打得咁進取，近3次正面交鋒，雙方合共只製造4個入波，全開2球或以下，包括上屆世盃分組賽及季軍戰，「歐洲紅魔」都係小勝1比0及2比0，英格蘭今仗必定先做好防守，2.5球嘅細盤值得捧場。