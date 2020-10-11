周一(12日)凌晨將上演歐國聯大戰，法國主場對葡萄牙，焦點一定係雙方王牌射手交鋒，基利安麥巴比鬥C朗。

法國人氣王基利安麥巴比年紀輕輕，已經喺兩年前贏過世盃冠軍，呢樣正係當世兩大球王美斯同C朗夢寐以求嘅錦標，好多人都認為麥巴比先係兩大球王嘅接班人，今場由佢領軍嘅法國，喺歐國聯硬撼C朗擔大旗嘅葡萄牙，亦係兩人首次喺國際賽正面交鋒，到底麥巴比可唔可以打敗兒時偶像？

眾所周知，麥巴比情迷C朗，兒時成間房都貼晒偶像嘅海報，幻想自己大個之後會成為C朗咁最出色嘅球員，不過喺2019年，佢喺同一張相，將裏面嘅海報P咗自己個樣，似乎想話畀人聽佢下一個目標，係要超越C朗。麥巴比上月受訪時，承認兒時係C朗粉絲，但同時向美斯學習，希望吸取兩大巨星嘅長處，可見雄心壯志。

雖然論到喺球會級別，麥巴比仍未追得上偶像，單係上屆歐聯決賽巴黎聖日耳門就喺決賽飲恨，與C朗5度稱霸歐洲差天共地。兩人曾喺2018年歐聯16強碰頭，聖日耳門兩回合都輸畀皇馬，因此麥巴比喺場上從未贏過C朗，今仗首度喺國際賽交鋒，又睇吓麥巴比會否贏番鋪，但無論結果如何，預計佢完場後會變番小粉絲，掛住同偶像交換波衫。