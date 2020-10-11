【人物誌】19歲網壇新女王的10件事

世界女子網壇掀起青春風暴！年僅19歲的波蘭新星施華德周六(10日)在法國公開賽女單決賽，以盤數2比0輕取擊敗美國球手簡蓮封后，成為史上首位捧走單打大滿貫獎盃的波蘭運動員，立即人氣急升，成為球迷及網民的起底對象，以下有關於施華德的10件事，你又知道幾多呢？

1.帶心理學家去比賽

運動心理學家Daria Abramowicz是施華德教練團隊中不可或缺的成員，並一直與教練Piotr Sierzputowski陪伴她南征北伐。事實上，施華德年幼時經常在球場上非常糾結和情緒化，亦會因表現糟糕而情緒失控，因此心理學家的指引對她十分重要。

2.瘋狂「貓奴」

施華德現時家中雖然只有一隻黑色小貓咪「Grappa」，但她希望將來可以飼養更多貓貓。

3.如華雲絲嘉一樣的開始

兩位波蘭女將華雲絲嘉和施華德的職業生涯起步軌跡同出一轍：第7次在大滿貫亮相時首次打入半準決賽。華雲絲嘉2006年溫布頓首踏大滿貫舞台，直至2008年澳洲公開賽以18歲324天之齡初嘗8強滋味。施華德則在2019年澳洲公開賽首戰大滿貫，同樣經過7次嘗試後，於2020年法國公開賽躋身半準決賽（2020年溫布頓取消），當日她才19歲126天。最終施華德更捧走冠軍獎盃，超越華雲絲嘉成為首位波蘭大滿貫單打冠軍。

4.搖滾樂迷

Pearl Jam、Red Hot Chilli Peppers、Pink Floyd、Santana、Coldplay、AC/DC， 這不是老派電台節目的熱門歌曲，而是施華德的音樂播放清單！

5.爸爸是奧運選手

施華德來自運動家庭，她的父親Tomasz曾是出色的賽艇運動員，代表波蘭參加1988年漢城(首爾)奧運會男子四人雙槳艇(第7名)，以及世界錦標賽(第5名)。她的姊姊Aga亦曾參與網球運動，但最終選擇從事體育以外的職業。

6.曾効力歷基亞

如果你曾經在波蘭足球隊的比賽中見過施華德，並不是巧合。她已經代表該球會打網球了幾年，會在歷基亞的球場上受訓。

7.溫布頓冠軍

施華德的青少年生涯相當成功，曾於2018年溫布頓青年組女單奪冠，成為第4位在倫敦草地大滿貫場上贏得青年冠軍的波蘭球手。

8.最愛《Mad Men》

施華德被問及最喜歡的電視劇系列時會毫不猶豫地答《Mad Men》！她說：「該系列的背景是20世紀60年代，充滿復古味道，同時以一種引人入勝的方式描繪了美國廣告業的開端。對我來說，更重要是從中學到有趣的東西和意念。」

9.拿度的粉絲

施華德長期以來都是男子網球巨星拿度的粉絲，並一直為偶像打氣，因為她非常欣賞拿度的奮戰精神及打波風格。

10.喜歡歷史書籍

施華德不僅喜歡作家Ildefonso Falcones的著作《Cathedral of the Sea》，還讀過Ken Follett的歷史小說。她表示：「這類小說通常都很沉重，所以有時候我需要輕鬆的書籍來作調劑，故此我會選擇Dan Brown的著作或一些犯罪小說。」