咸美頓德國站奪冠　追平車神紀錄

一級方程式賽車德國艾菲爾站周日（11日）在紐布寧上演，平治車手保達斯及咸美頓包辦頭兩位起步，但保達斯因賽車動力裝置問題而早早退賽，「黑帝」面對紅牛車手麥斯韋斯塔本窮追不捨，最終仍順利封王，第91次站上頒獎台最高一格，與「車神」舒麥加睇齊，而雷諾的列卡度躋身第三位，首次為車隊本賽季「企櫈仔」。

保達斯排頭位起步，但起步表現並不算理想，第二個轉彎便被咸美頓看準機會過頭，幸好及時追回，不過在第13圈時仍是敵不過「黑帝」的攻勢，被咸美頓爬頭，幾圈後更加因賽車動力裝置問題而要退出比賽，比賽不到一半就已有四位車手退賽，除了保達斯外，還有紅牛的艾爾賓、雷諾的奧干，以及威廉士的羅素。

沒有隊友掩護的咸美頓和麥斯韋斯塔本早就領先主車群大段距離，而小韋斯塔本面對着六屆世界冠軍毫無辦法，一直未能找到機會攻擊，他曾在第46圈安全車出動時收窄和咸美頓之間的距離，可是咸美頓在安全車離開後便再次加速帶開。最後，「黑帝」順利首名衝線，如願捧走個人第91個分站冠軍，追平德國「車神」、七屆世界冠軍舒麥加的紀錄，同時是他第160次上頒獎台。

賽後，舒麥加的兒子米克向咸美頓送上爸爸在平治時期曾使用過的頭盔，咸美頓亦表達自己對舒麥加的敬意：「有一位車手統治一段這麼長的時間，我非常尊敬他，當我在本站最後一次進入維修站時，才意識到自己追平他的紀錄，我很開心。」咸美頓在站上頒獎台時亦高舉頭盔向舒麥加致敬，並一直將頭盔擺放在自己旁邊。

事實上，「黑帝」在四星期前的意大利托斯卡尼站便已收穫第90個分站冠軍，他在之後的俄羅斯索契站本是排第一位，但因為前往起步線時，在非指定位置練習起步違規，被罰兩次5秒，最終排名第3。