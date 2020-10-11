法網　拿度「3蛋」KO祖高域

兩大網球天王拿度和祖高域，周日（11日）晚在法國網球公開賽合演男單夢幻決賽，拿度以不失一盤的姿態，第13次殺入決賽，「一哥」祖高域今仗未能對其造成任何威脅，拿度結果以6比0、6比2及7比5，直落三盤輕鬆擊敗祖高域，再度捧起法網錦標，完成法網13「貫」這項前無古人的成就，繼續保持在法網決賽的不敗金身。

今場比賽是拿度和祖高域第56次碰頭，是公開賽年代起交手最多的對手，祖高域往績29勝26負略勝拿度，亦在過去的18次對壘中贏得14場。但紅土場一直是拿度的天下，二人過往24次的泥地場對戰，拿度取得17次勝利，而祖高域過去4次闖進法網決賽，只有2016年奪冠外，其餘3次均成為拿度的手下敗將，難怪這位世界「一哥」在四強戰擊敗施斯柏斯後亦「戴定頭盔」表示：「在法網對拿度，可能是網球場上最大的挑戰，紅土場一向是他的天下，要擊敗他不是一件容易的事，但我會嘗試挑戰。」34歲的拿度在本屆法網比賽一盤不失，四強時遇上在羅馬大師賽8強淘汰他的施瓦茲曼亦成功「報仇」，直落3盤勝出，連續第4年晉級決賽。

世界排名第2的拿度第13度捧走法網冠軍，是歷史上第一位達到這項成就的球員，兼且追平「費天王」費達拿20項大滿貫錦標的紀錄，今場勝利更是拿度在羅蘭加洛斯的第100場勝仗，同樣是亘古未有的成就。

本年度的大部分體壇賽事，因新冠肺炎疫情在全球蔓延而延期或取消，通常在5月下旬至6月初舉行的法網亦不例外，幸終在10月上旬順利展開比賽。