英格蘭反勝世界一哥　創3大神級數據

周一(12日)凌晨歐國聯A2組，英格蘭主場以2比1反勝世界排名第1位嘅比利時，兼力壓對方，升上榜首。最難得係自1993年國際足協設立世界排名以來，英軍首次贏到「一哥」，同埋英軍近8場主場出擊，都可以入到2球或以上，創下球隊近10年主場最長連續入球「2+」紀錄。

開波11分鐘，比利時翼鋒恩歷克卡拉斯高曾經射入英軍大門，但被判越位在先，入波無效。英格蘭球員仲未醒覺，5分鐘之後，中堅艾歷迪亞喺禁區內鏟跌盧卡古，被吹罰12碼，盧卡古親自主射入網，為比利時先開紀錄。

不過，比利時右閘梅尼亞亦唔生性，喺1次防守角球之中，侵犯佐敦軒達臣，被判罰12碼，拉舒福特主射入網，為英格蘭扳平1比1。

換邊之後，效力車路士嘅新星美臣蒙特成為贏波功臣，佢喺禁區左路起腳，省中比利時衞艾達韋列特，笠死門將米洛列特入網，英格蘭就憑呢個入球贏2比1。

英格蘭今屆歐國聯3戰取得2勝1和，以1分優勢超越比利時，升上A2組榜首，出線形勢大好。

值得一提，英格蘭近21場主場比賽取得20勝1和，近乎完美，佢哋主場取得9連勝，亦係近5年主場最長連勝，其中近8場主場都可以入到2球或以上，成為自2010年9月創下連續18場主場入2球或以上之後，近10年主場最長連續入球「2+」紀錄，領隊修夫基果然猛料。