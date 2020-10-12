大帝三雙！湖人勇奪NBA總冠軍獻高比

日前「埋齋」失敗的湖人，周一（12日）在NBA總決賽第6戰展現必勝決心，除了雙星勒邦占士和安東尼戴維斯發揮穩定，聯手攻進47分，奇兵朗度和卡迪維樸普亦有36分進帳，眾志成城以106：93狂勝熱火，以總場數4：2重奪睽違10年，兼隊史第17座總冠軍獎盃，獻給已故傳奇球星高比拜仁。

紫金軍此役變陣，由卡路素頂替侯活的正選位置，擺出更具機動力的小球陣容，創造快攻機會。勒邦占士頻頻強攻內線，右腳跟挫傷的安東尼戴維斯同樣手感發燙，讓球隊早早取得主導權。即使熱火奇兵鄧肯羅賓遜和納恩射進3記三分球，首戰足底筋膜撕裂的達基斯亦從板凳復出，仍然落後20：28。

第二節輪到老將朗度發威，他連取5分，首度獲得雙位數領先優勢，但這只是開始。鬥志高昂的紫金軍點點開花，特別是朗度和卡迪維樸普，前者半場6投6中取得13分，後者單節轟進11分，打出一段18：2的狂潮，最多拉開到30分分差。反觀熱火面對高壓防守，禁區和外線通通步履維艱，甚至無法把握最基本的罰球，半場命中率僅過4成，兵敗如山倒落後36：64，是NBA歷來第2大的總決賽半場分差。

換邊後，熱火靠著巴姆艾迪巴約苦苦支撐，雖然他單節獨得10分，也讓安東尼戴維斯累積4個個犯，卻未能縮窄分差，仍然落後58：87。第四節初段巴姆艾迪巴約和奧利尼克裏外開弓，打出11：3的小高潮迫使對方暫停，無奈此前挖坑太深，比賽尚餘2分鐘已收起一眾主力。湖人終以106：93告捷，繼2009/10球季後再返巔峰，也是「後高比時代」的首個總冠軍。

數據方面，「大帝」此役20投13中，交出28分14籃板10助攻的三雙數據，「一眉」亦有19分15籃板的雙雙表現。朗度和卡迪維樸普扮演「X Factor」，前者用高達7成的命中率攻進19分，後者則有17分進帳。反觀熱火經歷數場激戰力氣放盡，上場轟進35分的占美畢拿僅得12分，巴姆艾迪巴約貢獻全隊最高的25分。