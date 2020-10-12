費達拿賀「泥地王」：20貫後一齊再嚟過！

「泥地王」拿度成功歷史性實現法網「13貫」，並且追平瑞士天王費達拿所保持的累計20個大滿貫冠軍紀錄，賽後費天王即在社交平台祝賀拿度的成就，並期望彼此在「20」這個數字再跨一步。

費達拿因傷患問題要進行手術，一早已宣布今年餘下賽事休戰，當中包括早前已缺席的美網及法網兩大滿貫，而拿度周日在決賽直落三盤擊敗一哥祖高域之後，費達拿第一時間送上祝福：「無論是作為一個人或是冠軍，我一直都很尊敬我的好友拿度，作為多年來的對手，我相信大家是可以互相推動。他贏得第20個大滿貫實在是很高的榮譽，特別是令人難以置信的13次法網錦標；我要祝賀他的團隊，因為無人能夠獨自完成。我希望20這個數字，是我們踏進另一個旅途的開始。」拿度賽後對於費達拿的祝賀衷心感激，「我們一直都很尊重對方，我認為他在我贏得冠軍時會很開心，同樣我見到他奪大滿貫都會為他高興。」

至於西甲足球勁旅皇家馬德里亦發文祝賀：「我們的榮譽會員拿度繼續自己的傳奇之旅，皇馬全世界的粉絲都為他贏得第13個法網冠軍而感到驕傲。」另外，體壇多位著名運動員包括籃球的加素、F1賽車的阿倫素等都送上祝賀。

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