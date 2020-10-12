為3支不同球隊當選FMVP～～勒邦占士

勒邦占士周一（12日）在NBA總決賽第6戰，轟進28分14籃板10助攻，除了帶領湖人睽違10年再返巔峰，也收穫職業生涯第4座總冠軍及總決賽最有價值球員（FMVP）獎盃，成為NBA歷來唯一一個在3支不同球隊當選FMVP的球員。

在6場總決賽裏，勒邦占士場均貢獻29.8分11.8籃板8.5助攻，命中率高達59.1%，力壓隊友安東尼戴維斯的25分17籃板，毫無懸念全票當選FMVP。36歲的他征戰聯盟17季，輾轉熱火、騎士和湖人3支球隊，10度闖進總決賽，4度勇奪總冠軍，統治力可見一斑。另外，坐擁4座FMVP獎盃的他，亦超越「魔術手」莊遜、奧尼爾和鄧肯，榮登歷史第2名，僅次於「波神」米高佐敦的6座。

「大帝」發表奪冠感言時表示：「我剛來這裏時，就告訴珍妮巴斯（湖人老闆）我會帶領這支球隊回到屬於它的位置。我們只想贏得尊重，總經理比連加、教練禾高、球團、整個湖人國度都想贏得尊重。而我，當然也要得到這該死的尊重。」他續指自己從未缺席過一場季後賽，一直把全副身心奉獻給比賽：「我只希望讓我的兄弟感到驕傲，這就已經足夠了。」

職業生涯首奪總冠軍的安東尼戴維斯，則把榮譽獻給已故傳奇球星高比拜仁：「那場悲劇發生後，我們只有一個目標，就是為他做到（奪冠）這件事，我們沒讓他失望。我知道他一定在天堂驕傲地看著我們，雲妮莎（高比遺孀）也會為我們感到自豪。」湖人老闆珍妮巴斯指：「高比總想贏得每場比賽，把握每個機會，這種精神將會永遠引領著湖人。」

高比遺孀雲妮莎亦第一時間在社交媒體表示：「恭喜比連加，也恭喜湖人。高比是對的：『堅持下去，隔絕噪音。』真希望高比和Gigi能夠見證這一幕。」

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！