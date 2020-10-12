拜仁大鑊！羅拔利雲度夫斯基0射門兼傷出

周一(12日)凌晨歐國聯A1組，波蘭主場同意大利打和0比0，波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基唔止腳頭無靈，更加喺比賽末段傷出，佢效力嘅德甲豪門拜仁慕尼黑今次真係多得國際賽唔少。

羅拔利雲度夫斯基上季各項賽事上陣47場轟入55球，創出職業生涯單季最多入球紀錄，今季踢5場亦已經有5球進帳。不過，呢位32歲射手今場歐國聯，卻冇帶射門靴，全場都冇射門，更於83分鐘傷出，需要用冷敷住足踝。

波蘭傳媒指，今次係羅拔利雲度夫斯基近5年首次於國際賽傷出，未知要抖幾耐，拜仁慕尼黑教練費歷克肯定頭痕。

事實上，波蘭今場亦捱打，全場只有3次射門，反觀意大利有16次射門，但都把握唔到，當中以費達歷高基艾沙離門5碼射高，以及艾馬臣柏美尼近門飛頂斜出最嘥料，最終互交白卷。

根據OPTA統計，唔包括熱身賽，意大利近15場正式賽事，取得12勝3和， 屬於球隊史上第2長不敗紀錄。

同組波斯尼亞主場亦同荷蘭打和0比0，荷蘭由新帥法蘭迪保亞執教之後，2場都未能取得入球，呢位50歲名宿亦成為繼希丁克及白蘭特之後，荷蘭國家隊史上第3位領軍頭2場都食白果嘅主帥。