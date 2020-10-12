學體會決定取消今年餘下賽事　有兩項或例外

香港學界體育聯會周一（12日）發聲明，指經中學體育理事會討論後，決定取消11月及12月份舉行的中學校際體育比賽，但不排除在疫情緩和時，在12月中下旬舉辦精英羽毛球和精英乒乓球單打比賽。

學體會在聲明中指，參考教育局在上周四的通告，寫明學校須繼續維持半天上課，以及考慮到各校隊在「過去一段較長時間缺乏訓練」，中學體育理事會討論後議決取消11月及12月份舉行的中學校際體育比賽，意味今年將不會再有任何學界比賽舉行，受影響的賽事包括：越野賽和劍擊團體賽，而對上一個學界比賽已要追溯到1月中的九龍區中學校際D1籃球比賽決賽及季軍戰。

不過學體會亦在聲明中表示，「如疫情出現緩和跡象，將考慮12月中及下旬舉行精英羽毛球和精英乒乓球單打比賽。」記者向學體會查詢有關運動比賽選擇時，學體會回覆指，因精英羽毛球和乒乓球比賽「過往都在差不多時間、日子舉辦」，所以先選定這兩個比賽試行復賽，而兩個比賽的賽項亦縮減至只限單打，以減少人流聚集。比賽最終能否敲定在12月舉行，學體會將於11月下旬再作公布，屆時也會同時宣布有關 2021 年 1 月或以後之活動安排。

另外，學體會指一直沿用的比賽制度和參賽年齡組別，亦因「有限的資源下，可能調整」，一切變動和安排，將因應疫情發展再作決定。

今次並非學體會在本年度首次取消比賽，學體會曾在8月宣布取消9月及10月的學界體育比賽，取消的比賽包括每年於九龍公園游泳池上演的矚目大賽「港九區D1中學校際游泳比賽」、港九區壁球及劍擊個人賽事等。

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