「飛魚」學長強勢加盟　小方：我都想學嘢

曾於悉尼奧運會寫下200米背泳及400米個人混合泳香港紀錄的方力申近年重返游泳老本行，2018年開辦游泳學校培育下一代「飛魚」，去年更為慈善「復出」，成為首位香港人完成45公里環島泳。40歲的「小方」不願停下腳步，今年繼續迎來新挑戰，以學長身份參加第二屆「星星伴轉型」計劃，為體壇出一分力。

第二屆「星星伴轉型」學長計劃將於10月展開，這個為期兩年的計劃由香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）舉辦，旨在讓新退役的香港運動員與成功轉型並擁有豐富工作經驗的著名退役運動員建立亦師亦友的聯繫，協助他們適應轉型期，發展第二事業。前香港游泳代表、藝人方力申今年強勢加盟，成為新一屆9名「星級學長」之一。

方力申：以前運動員轉型只能靠自己

這天訪問之後，「小方」還要幫忙拍攝宣傳短片，只見他臨場看看劇本就「埋位」，一口氣讀完幾分鐘的對白，完全是架輕就熟。「小方」十多年前退役後轉行，當時沒有「學長」指導，結果花了足足7年才適應在娛樂圈工作：「運動員轉型其實非常困難，尤其是做藝人。」他回想剛入行時，昔日運動員的身份令他很快認清自己的不足：「運動員的自信來自實力，不是靠身邊人對我說：『嘩你好靚仔喎！』、『嘩你好陽光喎！』這些不會帶給我信心，我覺得我有太多需要學習，所以入行起初我有點自卑。我知道什麼才是專業，自己卻未達到那個水平。」

「小方」認為，工作能力固然重要，但更重要是學識與人相處，他希望與學員分享自己的故事，讓他們走少一點「冤枉路」。「不少人說：『方力申肯定覺得以前游水好巴閉，一入行就看不起人了』，其實我只是不懂得面對傳媒和那些工作上會遇到的『陌生人』。」他笑言，初出道的他除了是「飛魚王子」、「陽光男孩」外，在其他人眼中更是一名「寸爆新人」。「以前見到你們（記者）一定不曉得要說什麼，所以其他人總覺得我好囂張。我記得他們問我：『方力申，你可否介紹一下你的第一首派台作品《就是這麼愛你》？』我答：『嗯，那是一首快歌。』答案竟比問題更短，也挺難做到吧？」現在他已是橫跨歌、影、視、主持的全方位藝人，「小方」感恩觀眾沒有淘汰自己，同時感恩自己曾是運動員，有一顆不斷追求進步、熱愛挑戰的心。

熱血「小方」期待向年輕人學習

「曾經我覺得自己可以在水中飛翔。」「飛魚」始終是「飛魚」，悉尼奧運前，方力申每星期游足100公里，那時的巔峰狀態仍然讓他津津樂道。他表示現時仍然很有鬥心，假如有適合的比賽都想參加。至於未來兩年的學長計劃，他期待與學員打成一片，互相交流：「到時大家可以一起做運動、一起玩，無須太拘謹。年輕人有的是想法、創新，我希望不只是我分享故事，他們都可以教下我。」

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