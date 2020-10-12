亞洲球會斟德國兩老！佢哋咁反應

亞洲球會近年經常簽入歐洲球星，英國傳媒指沙特阿拉伯勁旅艾納斯向阿仙奴提出，以500萬鎊收購奧斯爾，並向呢位即將32歲中場提供2年合約，另外有傳中超豪門廣州恒大有意簽入祖雲達斯中場基迪拉。

雖然艾納斯只願意支付500萬鎊轉會費，但由於兵工廠主帥阿迪達已經無意再起用奧斯爾，所以唔介意賤賣佢，依家就要睇呢位前德國國腳意向。

據悉，奧斯爾唔想去亞洲搵食，加上現時擁有35萬鎊周薪，並冇離隊誘因，可能等到明年夏天約滿先至走人。

英國傳媒並冇透露艾納斯向奧斯爾提供嘅2年合約詳細待遇，但似乎並未能滿足奧斯爾要求，除非艾納斯可以開出天價人工，否則難成事。

至於另1位德國老將基迪拉亦面臨被祖雲達斯放棄，祖記希望同呢位33歲中場提早解約，但佢唔願意。

據悉有幾支中超球隊等緊免轉會費簽基迪拉，其中廣州恒大教練簡拿華路一直非常欣賞基迪拉，加上「大簡」球員時代效力過祖記，應該搵到熟人幫手斟介，希望明年1月簽到基迪拉。