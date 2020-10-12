重開帶來生機　網總盼政府勿「一刀切」

「全港網球公開賽」將於今個星期五(10月17日)假中華游樂會展開，為停擺多時的本地網壇增添一點生氣。香港網球總會主席莫君逸（Philip）接收訪問時表示，「賽事將嚴格執行政府防疫措施，務求為球手帶來更安全的比賽環境。」

隨著多站巡迴賽宣布取消後，一班本地好手轉戰月中在中華游樂會舉行的「第72屆全港網球公開賽」，7月贏得「中華游樂會香港精英網球邀請賽」男、女單冠軍計維宇及王康怡之外，張瑋桓、楊柏朗及黃俊鏗等港隊成員都有份參賽。Philip喜見賽事報名反應熱烈：「市民做適當運動更能加強抵抗力，而運動員則需要比賽維持狀態。」

本港疫情近日反覆，更曾錄得雙位數確診個案，Philip表示，網球比賽原則上不會有身體接觸，加上是在室外進行，故感染新冠肺炎風險較其他運動低：「一個網球場面積達3000呎，一場比賽最多4人參加，配合政府防疫指引，每個4人小組肯定有超過1.5米的安全社交距離。」莫君逸強調，賽事會配合政府防疫指引，除了為進場人士量體溫，以及定時消毒，為減少聚集人數，球員會在指定時間才可進場，而飲食、比賽以外時間，球員亦需佩戴口罩，以減低傳播風險。

莫君逸反映網球業界情況仍然嚴峻，網球教練早前因封場錯過暑假黃金檔期，令生計大受打擊，他呼籲政府聆聽業界需要，不必「一刀切」關閉所有運動處所，同時放寬教練申請補貼的資格，讓非總會註冊教練能受惠。

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