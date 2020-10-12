歐聯冠軍　德甲贏完輪到皇馬威

新一季歐聯分組賽於香港時間下周二（20日）深夜展開，德甲班霸拜仁慕尼黑上季在新冠肺炎陰霾下，成功擊退群雄第6次封王，不過歐聯歷來只有皇家馬德里能夠成功衞冕兼3連冠，拜仁要成為第2支衞冕王者殊不容易；翻查紀錄，原來自從歐聯改制後，每逢德國代表捧走歐聯冠軍，翌季不約而同都由皇馬稱霸；皇馬教頭施丹除在2018/19球季中途回巢接手四大皆空，其餘4季執教皇馬於季尾都有獎盃落袋，集宿命及實力於一身，「冠軍」必選皇馬。

過去10季歐聯冠軍球隊不出3個國家，包括西班牙（6次）、英格蘭（2次）及德國（2次），當中皇馬4度封王傲視全歐。施丹曾以球員及教練身份為皇馬贏過4次歐聯冠軍，與歐聯錦標特別有緣，而且除在2018/19曾經短暫離開的一季，施丹執教皇馬其餘4季都在季尾成功捧盃，包括2016至18年間創下史無前例的歐聯3連霸，領軍功力毋庸置疑。

自從歐聯於1992/93球季改制後，德甲球隊曾先後4次稱霸歐聯，包括96/97球季的多蒙特、2000/01、2013/14及上季的拜仁慕尼黑，對上3支德甲代表不但衞冕失敗，最巧合是翌季都由皇馬登上冠軍寶座，就像每逢德甲代表登頂，往往可對皇馬產生特別推動力。皇馬上季在停擺復賽後的16強不敵曼城被淘汰，亦是施丹執教皇馬唯一一次於歐聯淘汰賽出局，今季勢以更強姿態捲土重來。皇馬今屆身處B組，同組對手國際米蘭、慕遜加柏及薩克達在整體實力、經驗上皆難構成威脅，皇馬如無意外可穩奪首名出線，有利往後淘汰賽爭標。

近10屆歐聯冠軍

2019/20 拜仁慕尼黑（德國）

2018/19 利物浦（英格蘭）

2017/18 皇家馬德里（西班牙）

2016/17 皇家馬德里（西班牙）

2015/16 皇家馬德里（西班牙）

2014/15 巴塞隆拿（西班牙）

2013/14 皇家馬德里（西班牙）

2012/13 拜仁慕尼黑（德國）

2011/12 車路士（英格蘭）

2010/11 巴塞隆拿（西班牙）