歐國聯怪異事件　愛沙尼亞門將神秘失蹤

歐國聯分成ABCD組，強有強鬥，弱有弱鬥，仲採用升降班制度，賽制其實幾唔錯，球迷焦點自然去晒A組，但周一(12日)凌晨C2組有場賽事，愛沙尼亞對北馬其頓踢成3:3平手，賽事中發生怪異事件，就係愛沙尼亞門將神秘失蹤，導致出現烏龍球，引起網民熱烈討論。

開賽3分鐘，愛沙尼亞後衞卻斯克(Kuusk)控球後，輕力向己方守門員回傳，只係一個好平常嘅傳送，但當時門將海恩(Hein)卻不在門前「神秘失蹤」，直至皮球滾入網窩，海恩才在龍門口左側急急回到崗位，但已經趕唔切，皮球入網，賽會宣布卻斯克烏龍球，北馬其頓領先1:0。

最難得嘅係卻斯克，擺烏龍後佢竟然向門將拍拍掌，再竪起手指公，示意守門員唔好介意，給予鼓勵同支持。之後場比賽發展都好曲折，先失波嘅愛沙尼亞反超前3:1，末段北馬其頓又連追2球，最終打成3:3。

至於該位「神秘失蹤」門將海恩，原來係阿仙奴青年軍，年僅18歲，至於佢當時去咗邊，至今仍然係一個謎。