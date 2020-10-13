曼聯利物浦倡減至18隊　官回：英超毀滅

英國《每日電訊報》報道，曼聯與利物浦近日推動一項名為「Project Big Picture」計劃，內容係話在新冠肺炎疫情下，將英超減至18隊，再取消英聯盃，然後向低組別球會發放2.5億鎊援助。

呢項計劃係一次大改革，希望幫到大家，建議內容係希望英超Big6掌管英超控制權，聯賽規模由現時20隊減到18隊，然後每年25%收入撥歸低組別聯賽，計劃開始時先向低組別聯賽預支2.5億鎊，英格蘭足總亦可以1億鎊。

英超升降班亦改革，英冠頭2名升班，第3、4、5球隊就要同英超16名打附加賽，英聯盃及社區盾亦會取消。

咁大改動，主要動機係希望減低英超同低組別聯賽嘅巨大差距，資源公平分配；曼聯同利物浦希望呢項建議，能得到另外幾間大球會如曼城、阿仙奴、車路士及熱刺支持。

不過英超賽會官方回應就唔係太認同，並在官網發出公布，佢哋話歡迎球會表達意見，不過所有事情都應該共同商議，更直指上述由曼聯同利物浦牽頭嘅建議，有可能產生毀滅性影響。