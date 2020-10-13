【有片】巴利復操狂入靚波　熱刺鋒線要爆啦

趁住國際賽期間，近況大勇嘅熱刺亦積極為之後英超備戰，焦點人物就係早前由皇家馬德里「回巢」嘅加里夫巴利。呢位31歲球星上個月帶傷加盟，不過最近已經克服傷患，熱刺官方社交網周二(13日)公開嘅訓練影片所見，加里夫巴利狀態相當突出，而且仲不斷用佢招牌嘅左腳重炮轟入靚波，大批熱刺球迷睇到後都興奮留言：「等唔切睇巴利為熱刺上陣」、「足球對佢嚟講太容易啦」、「巴利已準備就緒，韋斯咸準備投降」。

熱刺今個星期日(18日)會喺英超主場迎戰韋斯咸，如無意外，加里夫巴利將會為熱刺上演二度「地標戰」，而佢同哈利卡尼、孫興民組成嘅前線三叉戟，絕對係令人聞風喪贍嘅攻擊組合。熱刺領隊摩連奴早前透露：「加里夫巴利嘅鬥志非常高昂，佢好開心可以返到佢心愛嘅球隊，但一個球員充滿鬥志，就會比一般人更加快可踢起狀態。」

加里夫巴利經理人Jonathan Barnett接受英國《天空體育》訪問，更指加里夫巴利目標係英超冠軍：「英超毫無疑問係最主要目標，熱刺有好強大嘅陣容，有個好領隊，喺加里夫巴利幫助之下，熱刺距離英超冠軍已經好接近。」