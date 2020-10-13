英雄凱旋回歸　湖人官宣：將有公開慶祝

剛勇奪隊史第17個NBA總冠軍的湖人，周二凱旋回歸洛杉磯，「大帝」勒邦占士捧着FMVP獎盃率先步出球隊專機，而雖然面對疫情，但湖人官宣將會在室外舉行慶祝活動，消息令球迷興奮。

由於疫情的關係，打從湖人在總決賽領先3比1時，已有人討論會否有公開慶祝，畢竟美國及加州的疫情仍然相當嚴重，湖人很難如以往在鬧市中舉辦大規模的巡遊；而湖人今日在官方社交平台宣布會舉行室外慶祝儀式，即迎來球迷給like：「我們已急不及待與球迷慶祝總冠軍。經過與有關部們商討後，我們同意舉行一個與公開慶功，但又能確保大家安全；再一次感激湖人的球迷。」詳情有待公布。

至於球隊專機已返抵洛杉磯，勒邦占士在個人IG上載了大量在飛機上的相片，部份球員落機之後不忘深呼吸一口「家鄉的空氣」，畢竟一班球員自湖人7月8日抵達奧蘭多復賽園區後，至奪冠歸來已經超過3個月沒有回家了。

此外，洛杉磯衞生官員雖然提醒球迷不要上街慶祝，但依然有約1000名左右的粉絲走到市面慶祝，起初都算和平，但逐漸變成暴力，有球迷衝擊警察，亂擲雜物；據洛杉磯警方消息，有76人因此被捕。

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