「狂牛」西班牙出擊　軍刀今次冇乜計？

周二深夜歐國聯A4組賽事，烏克蘭主場迎戰「1哥」西班牙。烏克蘭飽受疫情困擾，陣容不整下連場敗仗，陷入信心危機，「狂牛」重用安素法迪、艾達馬查奧爾等國家隊新丁，活力十足表現搶韁，加上近年碰頭食住烏克蘭，有力反客為主，強捧客勝。

烏克蘭受疫情所累超殘陣

烏克蘭自名宿舒夫真高接手後，表現持續進步，包括取得下年歐國盃入場券，而且在今屆歐國聯首輪擊敗瑞士，可惜次輪作客西班牙即慘吞4蛋，打回原形。來到今月，烏克蘭突然受到新冠肺炎困擾，爆發「薩克達群組」，包括門將比耶托夫在內的6名薩克達球員中招被迫退隊，陣容天殘地缺。其後另外2名門將盧連及彭堅夫亦受感染，惟有起用毫無經驗的布斯真把關，首場國際賽對法國狂失7球，上場歐國聯面對德國雖有進步，可惜仍因他出迎甩手導致失波，最終輸1:2，連場敗仗嚴重打擊信心。

另邊廂，西班牙主帥安歷基敢於提拔新人，安素法迪、費倫托利斯、奧耶沙巴爾等輪流發威有士哥，利古朗、米基爾馬連奴、荷西加耶、丹尼爾奧莫表現不俗，後備席還有奇兵艾達馬查奧爾候命，個個勇於爭取表現，令「狂牛」今屆歐國聯頭3戰取得2勝1和，位居A4組榜首。雙方近5次交手，西班牙取得全勝之餘，更狂轟12球，明顯格食格，客勝值得熱捧。

直播表

周三2:45am 歐國聯 德國 Vs 瑞士

香港國際財經76台、有線601、661

周三2:45am 歐國聯 烏克蘭 Vs 西班牙

香港開電視77台、有線602、603、662