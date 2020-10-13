歐國聯關鍵戰　英超神鋒轉場過招

今晚歐國聯A4組有德國主場迎戰瑞士。德國上場終於取得歐國聯首場勝仗，士氣正盛，今場乘勇返主場出擊，肯定擺出強陣喪攻瑞士，力爭連捷。瑞士實力有限，但歐國聯作客一向大無畏，今場仲有梳頓沙基利孭飛，唔怕同德國鬥攻，捧2.5球入球大。（香港國際財經台76台、有線661及601台周三凌晨2時45分直播）

「日耳曼兵團」喺歐國聯超過2年未贏過波，上周六作客終於以2比1擊敗烏克蘭，打開歐國聯勝利之門。雖然德國贏波過程有啲幸運成分，但呢場勝仗起碼可以激發一班戰將士氣。

車仔孖寶鍊梳頓沙基利

德國領隊勒夫近2年為國家隊進行換血，上場由基拿比、達斯拿及哥列斯卡孭飛，另外2名轉投英超車路士嘅戰將迪姆華拿及夏維斯，只喺比賽尾段輕舒腳頭，為今仗主場鬥瑞士作準備，希望再下一城。德軍於主場出擊向來唔留力，近7戰有6場總入球開4球或以上，攻力絕對有保證。

瑞士剛戰作客0比1不敵西班牙，不過佢哋踢歐國聯特別落力，上屆更殺入4強，主因係瑞士不論主場抑或作客都踢得主動，連同今屆在內，近5場歐國聯作客賽事，有4次總入球達3球或以上。今場瑞士更轉由梳頓沙基利掛帥，呢名英超利物浦攻擊球員之前確診新冠肺炎，但最近測試都呈陰性，上仗對西班牙已經後備上陣，料今場會正選出擊，對住防線唔算穩陣嘅德國，絕對有機會取得入波，2.5球入球大好路。