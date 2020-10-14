【球王確診】C朗女友IG代報平安

證實確診新冠肺炎嘅C朗要進行隔離，冇得同任何人接觸，包括女友佐真娜同佢啲囝囝囡囡，C朗女友佐真娜於IG動態，Post咗佢同C朗視像嘅相，代男友報平安。

從張相見到C朗精神唔錯，赤裸上身瞓咗喺張床度同佐真娜傾計，佐真娜仲寫上「You are my inspiration」(你是我嘅鼓舞)為愛人打氣。

C朗喺出發備戰歐國聯前，爭取時間同囝囡相處，佢之前喺IG放咗一家大細一齊食飯嘅相曬溫馨，暫時未知佐真娜同啲仔女有無受到感染。

擅離酒店 牽頭違祖記隔離令

意大利傳媒早前報道，喺今個國際賽檔期開始前，C朗同一大班祖雲達斯球員，原本被安排接受隔離，主要原因係該隊2名職員10月3日病毒檢測呈陽性反應，全隊須入住指定酒店接受隔離，並接受3次病毒檢測。

報道指，C朗等球員已通過2次檢測，均呈陰性，只要再接受1次檢測就完成隔離，但佢決定離開酒店，向國家隊報道，仲有其他球員一樣跟佢走，全部涉嫌違反防疫規定。

今次C朗自己中招，感染源頭唔知係咪同祖記職員有關，依家有啲自食其果，等佢隔離完返回都靈，到時唔知會唔會被秋後算帳。