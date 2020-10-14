阿根廷反勝贏「玻」　美斯因乜扯火？

周三(14日)早上世盃外南美洲區賽事，阿根廷作客去到玻利維亞嘅高海拔「地獄主場」陷於苦戰，最後喺先失波之下，憑拿達路馬天尼斯連入1射1傳反勝2比1，喺世盃外開局連贏2場。不過，今場賽後雙方發生爭執，連「球王」美斯都嬲到破口大罵。

阿根廷首仗靠美斯一箭定江山贏厄瓜多爾，今場繼續由佢拍住拿達路馬天尼斯攻堅，點知喺24分鐘意外先失手，好在拿達路馬天尼斯完半場前勤力逼搶對手後衛，成功將個波閂入龍門追平。79分鐘阿根廷再憑後備入替嘅祖亞昆哥利亞，接應拿達路馬天尼斯傳送射入致勝1球。

玻利維亞主場位於海拔3,600米以上，今場係阿根廷自2005年後第1次征服呢個高原主場，賽後美斯都話：「要喺高原比賽總係要付出更多，亦令呢場勝仗更加美妙，好開心世盃外開局連勝，但係前面仲有更多比賽等緊我哋。」

今場比賽完結後發生混亂場面，向來好脾氣嘅美斯突然指住玻利維亞一名教練大鬧：「光頭佬，你想搵我麻煩？點解要做啲咁嘅蠢事？你冇必要走嚟X我！」消息指美斯賽後先係同玻利維亞前鋒摩連奴馬田斯爭執，玻利維亞教練盧卡斯拿華之後亦加入，而佢就係美斯所指嘅「光頭佬」，各人情緒亦更加激動，好在球證同其他教練介入將所有人分開，事件亦告平息。