周中日本波 識睇梗係睇名古屋鯨魚
2020年10月14日 14:00
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周三6:30pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 北海道札幌岡薩多
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周三日職快車，名古屋鯨魚將會主場鬥北海道札幌岡薩多，鯨魚近期主場表現穩定，上輪前列大戰面對大阪櫻花，臨完場前靠馬迪奧斯杜斯山度士的入球，以1比0擊敗對手，近4場聯賽主場全勝。
查實鯨魚今季聯賽主場成績排日職第3位，好似前鋒、水手及神戶勝利船造訪鯨魚主場都折戟，地頭威力不可小覷。
相反岡薩多聯賽加盃賽近5次作客鯨魚只得1勝4負，往績非常輸蝕，今場再對鯨魚都凶多吉少，捧返主勝更佳。
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