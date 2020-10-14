周中日本波　識睇梗係睇名古屋鯨魚

周三日職快車，名古屋鯨魚將會主場鬥北海道札幌岡薩多，鯨魚近期主場表現穩定，上輪前列大戰面對大阪櫻花，臨完場前靠馬迪奧斯杜斯山度士的入球，以1比0擊敗對手，近4場聯賽主場全勝。

查實鯨魚今季聯賽主場成績排日職第3位，好似前鋒、水手及神戶勝利船造訪鯨魚主場都折戟，地頭威力不可小覷。

相反岡薩多聯賽加盃賽近5次作客鯨魚只得1勝4負，往績非常輸蝕，今場再對鯨魚都凶多吉少，捧返主勝更佳。

名家：臻贏特

焦點賽事直播表

周三6:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周三6:00pm 日職 FC東京 Vs 清水心跳

有線665、605台

周三6:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周三6:30pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 北海道札幌岡薩多

有線664、604台

周四2:45am 歐國聯 英格蘭 Vs 丹麥

香港開電視77台、有線661、601台

周四2:45am 歐國聯 意大利 Vs 荷蘭

香港國際財經76台、有線663、603台

周四2:45am 歐國聯 克羅地亞 Vs 法國

有線662、602台

周四2:45am 歐國聯 冰島 Vs 比利時

有線665、605台

周四2:45am 歐國聯 葡萄牙 Vs 瑞典

有線664、604台

周日8:00am 美職 國際邁亞密 Vs 阿特蘭大聯

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台