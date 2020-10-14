港超聯　富力R＆F發聲明正式退賽

港超富豪球隊富力R＆F數天內盛傳退出香港超級聯賽，周三（14日）下午終於透過Facebook專頁發出聲明，正式宣布球會將不會競逐2020至21年球季聯賽，經營短短4季後告別港超聯。

富力R＆F周日（11日）才戰畢今季最後一場賽事，以0比0賽和東方龍獅取得1分，最終僅得18分以第3名衝線，加上9月「足總盃」決賽不敵東方失落錦標，連續4年「四大皆空」。主教練楊正光周日（11日）賽後曾稱，球隊會先休息數天，周末便會復操，然而3天過後竟爆出「唔搞」的消息，無不令球圈各界感詫異。

富力在聲明中提到：「球會4年裏不遺餘力在香港本地開展多個梯隊青訓工作，簽約優秀球員並為球員在廣州提供更好的訓練條件，更將優秀的香港本土球員推舉到中超球隊，令更多本地足球菁英得以在更廣闊的賽場上施展才華。」更表明球會一心只爲香港足球運動發展，對過去4年的努力無愧於心，鑑於現時的香港足球氣氛，終決定即日起退出香港超級聯賽。

富力R＆F於2016至17年球季成立，當初僅為中超球隊廣州富力鍛練年青球員，首季班底由大部分內地球員及土炮組成，並由本地教練梁志榮領軍。及後數季贊助商逐漸加大投資，除曾由前波蘭國腳馬里科帶領外，更引入包括伊達、高梵、基奧雲尼等入籍港腳，並大手簽入般連奴、迪布利、古拿等貴價外援，可是其成績一直未如理想，2018至19年球季最後一戰僅負和富大埔，聯賽冠軍失諸交臂。

今季繼續投入5,500萬班費，成績雖有所進步，但隨着新冠肺炎疫情殺到，主力梁諾恆、利安高離隊，新球員林恩許、徐宏傑等因未能註冊而不能上陣，後來有職員疑違反賽會制定的家居隔離令，被足總敕令肇事職員禁止踏入「隔離泡泡」一段時間。受着種種不利因素影響，復賽6戰僅得2勝，接連斷送「足總盃」和聯賽冠軍獎盃。

復賽期間，富力曾因操練場地、賽程安排等鬧出退賽風波，雖然事件經調解後平息，但卻惹來不少球迷抨擊，更有人設立Facebook專頁揶揄。加上兩季前富力將主場遷移至廣州，被指獲授特權，兼且去年開始獲亞洲足協發牌，具資格參加「亞協盃」，球迷質疑其代表香港出戰亞洲賽的正當性，這些爭議或為富力退出埋下伏線。