失意軍人大爆發！A山法卡奧齊入波

世界盃外圍賽南美洲區，智利主場同哥倫比亞鬥攻，智利嘅2位國際米蘭球員維達爾、阿歷斯山齊士各入1球，但哥倫比亞亦唔輸蝕，憑法卡奧補時建功，逼和對手2比2。

開波7分鐘，哥倫比亞反客為主，謝法臣拿馬接應右路傳中，無人看管之下頂入，打開紀錄。呢位效力般尼茅夫嘅中場之後仲有1次勁射，僅被門將巴恩哥迪斯擋出。

智利大難不死，果然有後福，維達爾喺禁區內同對手爭波時，被跌中倒地，球證睇完VAR之後，判罰12碼，維達爾主射入網扳平。僅過3分鐘，阿歷斯山齊士趁對手解圍失誤，衝前射入，協助智利臨完上半場反超前。

哥倫比亞下半場傾力反撲，但包括占士洛迪古斯遠射等多次攻門，都被智利門將巴恩哥迪斯化解。直至補時1分鐘，莫積卡勁射省中後備上陣嘅法卡奧入網扳平，呢個入球計為法卡奧入波，時來運到做咗英雄。

34歲嘅法卡奧上年9月加盟土耳其勁旅加拉塔沙雷之後，獲得重生，上季土超上陣16場入10球，今季踢4場聯賽亦入咗3球，今場世界盃外圍賽，企喺度都有波入，腳風極之順。