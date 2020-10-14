有咩界別唔中招？高球「一哥」確診

C朗拿度確診新冠肺炎的消息，哄動體壇，然而這超級惡菌仍不停襲擊全球體壇，最新消息高爾夫球世界「一哥」德斯汀莊臣都「中招」，並被迫即時退出禮拜四展開的拉斯維加斯CJ盃。

PGA宣布這位擁有23個PGA冠軍的高球名將在最近一次的新冠肺炎檢測呈陽性，「實在非常失望。我真是很期待今個星期的賽事，但這一刻我希望盡快可以回到球場。」36歲的德斯汀莊臣對上一個比賽是9月的美國公開賽，當時獲得第6名。

PGA自3月因為疫情關係而停賽，直至6月才復賽，至今包括德斯汀莊臣在內已有至少15名球員確診。過去幾個月全球體壇不斷有名將確診，單是剛結束賽季的NBA就有25人「中招」，而且其他項目不乏頂級運動員包括短跑飛人保特、網球「一哥」祖高域、籃球的杜蘭特，甚至足球巨星伊巴謙莫域及尼馬等，都難逃這世紀病毒的侵害。

部份確診的體壇名人包括：

足球：C朗拿度、尼馬、費蘭尼、迪巴拿、阿迪達、基利安麥巴比、普巴、施蒙尼、大衞施華、沙迪奧文尼、莫耶斯

籃球：杜蘭特、祖傑、韋斯布克、佩頓、晏尼斯、戴歷鍾斯、高拔、米切爾

網球：祖高域、錦織圭、迪米杜夫、泰科爾

田徑：保特

F1：佩雷斯

高爾夫球：德斯汀莊臣

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