港超聯　愉園重鎊收購　簽入前曼聯年輕中場

新一季港超聯即將重新展開，各支球隊增兵已經進入最後直路，愉園周三下午(14日)宣布，簽入英格蘭中場球員查理史葛(Charlie Thomas Scott)，這名大有來頭的外援周二(13日)已經完成14日強制隔離，並入住球會安排的宿舍，來季將會披上4號球衣。

查理史葛自6歲開始加入曼聯青訓系統，2014年被提拔上曼聯U18青年軍，曾經與多名現役曼聯球星成為隊友，包括拉舒福特、麥湯文尼以及科素文沙等。可惜他的仕途卻未如一眾舊隊友，效力4年期間只代表青年軍上陣21場，跟隨英冠賓福特、英超錫菲聯操練後同樣沒有下文，18年下半季更被外借到蘇超咸美頓，同年夏天被曼聯正式放棄。查理史葛之後輾轉效力過多支英格蘭低組別聯賽球隊，但都無法回復昔日水準。

根據英國《太陽報》透露，查理史葛離開效力14年的母會曼聯後，因無法承受沉重打擊，加上太過在意別人目光，被指患上抑鬱症，更染上酗酒、沉迷賭博等惡習。幸好好友拉舒福特不斷透過訊息鼓勵他，更在每個星期與他見面1次，查理史葛最後成功在上年12月走出低谷，態度變得正面和樂觀，決定兼職踢足球同時，每朝5時半起床到離家50英里外的地盤工作。即使當前踢的並非職業足球，但他仍堅持每天到健身室鍛練，以保持身體狀態，耐心等待機會到來。查理史葛的努力終究獲得回報，今個夏天他再次收到職業合同，轉戰港超聯球隊愉園重新起步。

隻身來到香港之前，查理史葛表示曾與家人以及經理人進行商討：「好多人會以為轉戰英甲、英乙好容易，但要適應賽事環境同踢法並唔容易，今次嚟香港對我係一個新挑戰。」查理史葛接受強制隔離期間，亦有觀看新球隊愉園在上季港超聯的表現，更作出正面評價，希望盡快和球隊一起奮鬥：「愉園相當年輕同有活力，我都只係23歲，但隊友比我仲要後生，我會同新隊友分享比賽經驗、期待同佢哋合作。」

「有過咁嘅經歷之後，好多人會將自己放棄，但我絕對唔會放棄！」查理史葛曾經在今年向《曼徹斯特晚報》堅決表示。雖然這名23歲英格蘭中場最終在曼聯未能取得成功，但此子年紀尚輕，加上決心十足，今次來到愉園勢會以行動證明，曼聯當時放走他是錯誤選擇。

球員檔案

姓名：查理史葛 (Charlie Thomas Scott)

年齡：23

身高: 185

出生地：英格蘭

司職：中場

曾效力球會：曼聯(英超) → 咸美頓(蘇超) → 柯晉咸(國家北部) → 紐卡素城(北超甲) → 傑斯哥夫(北超甲) → 紐卡素城(北超甲)