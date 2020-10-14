三獅兵想食曲奇？球星錫身唔亂搏

歐國聯A2組賽事，榜首嘅英格蘭主場鬥丹麥。丹麥一向係難纏嘅對手，擅踢整體戰，贏佢哋要花唔少力氣，而且兩軍有大量效力5大聯賽嘅球員在陣，過多幾日又要搵食，踢太公波都係就住就住算，雙方近5次交手全開半場和，不妨追多一次。（香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

英國人經常都話，國家隊領隊係全英國第二重要而且難打嘅工，僅次於英國首相。「三獅兵團」領隊備受多方面壓力，國家隊戰績要同球迷交代，但用人又要同各英超球隊周旋，如果用殘球員又惹來球會抨擊，好似今場對丹麥賽前，熱刺就想哈利卡尼退隊，但英格蘭主帥修夫基堅持唔畀，預計今場「哈神」會正選上陣。

近5次交手開晒半和

其實修夫基已經畀足面熱刺，英軍今輪踢3場波，首戰鬥威爾斯用盡新人，哈利卡尼只係喺觀眾席睇波，上場鬥比利時亦只係66分鐘先派佢上陣，不過熱刺主力孫興民同盧施素都有啲傷，球會今周仲要靠哈利卡尼食胡，相信「哈神」今場自己都會就住踢，同其餘21人情況一樣，都唔想因為踢國際賽「為國捐軀」。

論整體實力，英格蘭稍為秤高少少，不過丹麥擅長打整體戰，而且對英軍往績不落下風，近5次交手獲2勝1和2負，當中全開半場和，門將卡斯柏舒米高、賀積查治同基斯甸艾歷臣都有豐富英超經驗，對英軍球員習性瞭如指掌，相信雙方半場難分勝負，捧半場和啱數。