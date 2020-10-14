年度最佳「金球＋撲救」開始投票啦！

2020年10月14日 19:00
  • 東網電視
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    2019至2020年度「中銀人壽香港超聯賽」終於完結，「車路士足球學校（香港）X on.cc東網」年度「最佳金球」和「最佳撲救」，總選開始接受公眾投票啦！各位球迷朋友，請投下你神聖的一票！
    投票期由2020年10月14日（三）晚上7時開始，至日期為10月20日（二）晚上7時。票數最高的當選球員，每人可獲獎座一座，以及3000港元現金獎，賽果將在10月21日公布。「最佳金球」及「最佳撲救」總選的候選編號和名單，以及投票連結如下：
    【最佳金球】投票呢度→ https://tv.on.cc/?subsection=547　　
    #候選編號及名單：
    G001　黃俊皓
    （8、9月最佳金球；時效力球會：香港飛馬）
    G002　雷傑名
    （10月最佳金球；時效力球會：香港飛馬）
    G003　許宏鋒
    （11月最佳金球；效力球會：冠忠南區）
    G004　蘇沙
    （12月最佳金球；效力球會：傑志）
    G005　黎培基
    （1月最佳金球；效力球會：愉園）
    G006　何振廷
    （2月最佳金球；時效力球會：和富大埔）
    G007　陳浩瑋
    （3月最佳金球；效力球會：東方龍獅）
    G008　伍家揚
    （9月最佳金球；效力球會：愉園）
    G009　蘇沙
    （10月最佳金球；效力球會：傑志）
    【最佳撲救】投票呢度→ https://tv.on.cc/?subsection=546　
    #候選編號及名單：
    S001　陸平中　
    （8、9月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）
    S002　屠俊翹　
    （10月最佳撲救；效力球會：愉園）
    S003　梁興傑　
    （11月最佳撲救；效力球會：香港飛馬）
    S004　袁皓俊　
    （12月最佳撲救；效力球會：理文）
    S005　葉鴻輝　
    （1月最佳撲救；效力球會：東方龍獅）
    S006　錢兆琛
    （2月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）
    S007　錢兆琛
    （3月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）
    S008　鍾偉豪　
    （9月最佳撲救；效力球會：愉園）
    S009　鍾偉豪　
    （10月最佳撲救；效力球會：愉園）