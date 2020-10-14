年度最佳「金球＋撲救」開始投票啦！
2020年10月14日 19:00
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2019至2020年度「中銀人壽香港超聯賽」終於完結，「車路士足球學校（香港）X on.cc東網」年度「最佳金球」和「最佳撲救」，總選開始接受公眾投票啦！各位球迷朋友，請投下你神聖的一票！
投票期由2020年10月14日（三）晚上7時開始，至日期為10月20日（二）晚上7時。票數最高的當選球員，每人可獲獎座一座，以及3000港元現金獎，賽果將在10月21日公布。「最佳金球」及「最佳撲救」總選的候選編號和名單，以及投票連結如下：
【最佳金球】投票呢度→ https://tv.on.cc/?subsection=547
#候選編號及名單：
G001 黃俊皓
（8、9月最佳金球；時效力球會：香港飛馬）
G002 雷傑名
（10月最佳金球；時效力球會：香港飛馬）
G003 許宏鋒
（11月最佳金球；效力球會：冠忠南區）
G004 蘇沙
（12月最佳金球；效力球會：傑志）
G005 黎培基
（1月最佳金球；效力球會：愉園）
G006 何振廷
（2月最佳金球；時效力球會：和富大埔）
G007 陳浩瑋
（3月最佳金球；效力球會：東方龍獅）
G008 伍家揚
（9月最佳金球；效力球會：愉園）
G009 蘇沙
（10月最佳金球；效力球會：傑志）
【最佳撲救】投票呢度→ https://tv.on.cc/?subsection=546
#候選編號及名單：
S001 陸平中
（8、9月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）
S002 屠俊翹
（10月最佳撲救；效力球會：愉園）
S003 梁興傑
（11月最佳撲救；效力球會：香港飛馬）
S004 袁皓俊
（12月最佳撲救；效力球會：理文）
S005 葉鴻輝
（1月最佳撲救；效力球會：東方龍獅）
S006 錢兆琛
（2月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）
S007 錢兆琛
（3月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）
S008 鍾偉豪
（9月最佳撲救；效力球會：愉園）
S009 鍾偉豪
（10月最佳撲救；效力球會：愉園）