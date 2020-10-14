年度最佳「金球＋撲救」開始投票啦！

2019至2020年度「中銀人壽香港超聯賽」終於完結，「車路士足球學校（香港）X on.cc東網」年度「最佳金球」和「最佳撲救」，總選開始接受公眾投票啦！各位球迷朋友，請投下你神聖的一票！

投票期由2020年10月14日（三）晚上7時開始，至日期為10月20日（二）晚上7時。票數最高的當選球員，每人可獲獎座一座，以及3000港元現金獎，賽果將在10月21日公布。「最佳金球」及「最佳撲救」總選的候選編號和名單，以及投票連結如下：

#候選編號及名單：

G001 黃俊皓

（8、9月最佳金球；時效力球會：香港飛馬）

G002 雷傑名

（10月最佳金球；時效力球會：香港飛馬）

G003 許宏鋒

（11月最佳金球；效力球會：冠忠南區）

G004 蘇沙

（12月最佳金球；效力球會：傑志）

G005 黎培基

（1月最佳金球；效力球會：愉園）

G006 何振廷

（2月最佳金球；時效力球會：和富大埔）

G007 陳浩瑋

（3月最佳金球；效力球會：東方龍獅）

G008 伍家揚

（9月最佳金球；效力球會：愉園）

G009 蘇沙

（10月最佳金球；效力球會：傑志）

#候選編號及名單：

S001 陸平中

（8、9月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）

S002 屠俊翹

（10月最佳撲救；效力球會：愉園）

S003 梁興傑

（11月最佳撲救；效力球會：香港飛馬）

S004 袁皓俊

（12月最佳撲救；效力球會：理文）

S005 葉鴻輝

（1月最佳撲救；效力球會：東方龍獅）

S006 錢兆琛

（2月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）

S007 錢兆琛

（3月最佳撲救；時效力球會：和富大埔）

S008 鍾偉豪

（9月最佳撲救；效力球會：愉園）

S009 鍾偉豪

（10月最佳撲救；效力球會：愉園）