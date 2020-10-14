曼聯22日7戰！蘇斯克查頂得住嗎？

國際賽期即將結束，英超周末又開波，曼聯將迎來「地獄賽程」，將於22日內踢7場比賽，其中5場對手更加係實力強橫嘅勁旅，稍有不慎隨時輸晒，令原本已經陷入水深火熱嘅紅魔鬼領隊蘇斯克查百上加斤。

曼聯將於周日(18日)凌晨英超作客紐卡素，「喜鵲」今季各項賽事7場僅1敗，上季英超主場亦贏過曼聯，紅魔鬼「地獄賽程」第1站，已經有失分危機。

曼聯下周中將出戰歐聯作客巴黎聖日耳門(PSG)，雙方喺前屆歐聯16強交鋒，紅魔鬼「奇迹」作客贏波，淘汰對手，PSG今次肯定打醒十二分精神，展開大報復，曼聯難捱。

鬥完PSG之後，曼聯仲要連續3場鬥勁旅，包括車路士、RB萊比錫、阿仙奴，唯一有機會抖氣，可能係歐聯對巴沙克舒希，但最後1站英超作客今季大勇嘅愛華頓，形勢都係非常不妙，令人懷疑曼聯踢完呢7場波之後，蘇斯克查仲能否保得住帥位。

不過，曼聯球迷又唔使太灰心，因為蘇斯克查上季領軍亦曾陷入低潮，幾乎被炒，但之後表現大反彈，仲取得歐聯入場券，所以唔好睇小蘇B對付逆境嘅能力。

曼聯未來7場賽程

18/10 英超 作客Vs紐卡素

21/10 歐聯 作客Vs巴黎聖日耳門

25/10 英超 主場Vs車路士

29/10 歐聯 主場VsRB萊比錫

02/11 英超 主場Vs阿仙奴

05/11 歐聯 作客Vs巴沙克舒希

07/11 英超 作客Vs愛華頓