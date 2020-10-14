艾美利唔識玩！皇馬想回收久保建英

維拉利爾新帥艾美利唔識變通，冷落「日本美斯」久保建英，激嬲咗皇家馬德里，「銀河艦隊」唔排除喺聖誕後收番呢位19歲小將，外借其他球隊。

今季到目前為止，久保建英外借維拉利爾並唔係順風順水，5場波總共只係後備出場54分鐘，場均得11分鐘，引起皇馬極度不滿。據《阿斯報》透露，皇馬最初計劃係久保建英有至少40次正選機會，點知艾美利秉持住「唔會保證球員嘅正選席位，最重要係實現球隊嘅目標，球員應該為此而努力」嘅哲學，同時佢認為久保建英雖然擅長踢右中場，但係現階段「實力未夠」，況且維拉利爾呢個位競爭激烈，所以要久保仔改打左中場或者墮後攻擊中場，事關呢兩個位少啲人爭。

不過，皇馬就唔係咁諗，今夏好多球會希望借用久保建英，德甲拜仁甚至開出700萬歐元（約6,398萬港元）租借費，結果皇馬揀咗維拉利爾，但就出現呢個情況，令佢哋非常唔高興。由於維拉利爾知道得罪咗呢個豪門，承諾10月至12月歐戰、西班牙盃開打之後，球員上陣機會會增多，皇馬目前亦靜觀其變，睇吓有冇改善再算。《阿斯報》話，皇馬以前都試過兩次外借小將被冷落，跟住半季就收番再外借，今次唔排除一樣係咁處理。