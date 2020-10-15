又係你呀？馬古尼累英格蘭慘輸丹麥

周四(15日)凌晨歐國聯A2組賽事，英格蘭主場出擊意外0比1不敵丹麥，而輸波最大罪人就係今年頻頻犯錯嘅曼聯隊長哈利馬古尼，呢位中堅喺比賽早段2次魯莽施展「收山腳」，毫無爭議之下連食2張黃牌被逐，連累英格蘭輸波收場。

英格蘭今場排出3-4-3陣式，兩邊翼衛列斯占士同美蘭尼爾斯都係第1次喺國家隊正選上陣，不過作為老大哥嘅哈利馬古尼並冇以身作則，開波5分鐘已經無端端飛鏟尤素夫保臣，踩中對方右足踝，呢一腳只係換嚟黃牌已經「執到」。去到31分鐘，哈利馬古尼中場控波甩腳，眼見多爾貝治會快佢一步搶波，佢再次飛鏟踢跌對手，多爾貝治亦被踢到受傷離場，哈利馬古尼自然難逃兩黃一紅命運。

踢少過嘅英格蘭之後慌失失，基爾獲加35分鐘禁區內犯規再輸12碼，丹麥由基斯甸艾歷臣操刀射入，丹麥亦憑呢個入波贏1比0完場。英格蘭今場表現惹火，列斯占士完場之後因為同球證爭執態度差，最終同樣收到一張紅牌。哈利馬古尼成為史高斯(1999年)同謝拉特(2012年)之後，第3個喺溫布萊球場食紅牌嘅英格蘭球員，而英格蘭對上一次喺一場波內食齊「紅牌+12碼」，已經係98年世界盃16強對阿根廷一役。

貴為世界最高轉會費後防嘅哈利馬古尼，上季開始狀態大跌，球場上勁多甩漏，今個暑假更喺希臘惹官非而一度入獄，今季英超表現亦愈踢愈差，不過英格蘭領隊修夫基賽後繼續力撐：「我認為馬古尼係頂級球員，佢係球隊計劃入面好重要嘅一員，依家佢陷入低潮，面對住四方八面嘅批評，但馬古尼有能力應付，佢會得到我無限量支持，相信曼聯都一樣會咁做。」

英格蘭輸波後喺小組跌落第3位，落後榜首比利時2分。