冇C朗又如何？利物浦新王撐起葡萄牙

葡萄牙王牌球星C朗拿度日前確診新冠肺炎，依家要隔離休養，不過葡萄牙周四(15日)凌晨歐國聯A3組賽事，用表現話畀球迷知冇咗C朗一樣掂，今夏加盟利物浦嘅迪亞高祖達就完美承接C朗嘅工作，用2入波加1助攻成績，帶領葡萄牙主場3比0大炒瑞典。

葡萄牙國家隊近年人才輩出，雖然C朗缺席，不過今場仍然可以排出祖奧菲歷斯、波基斯費南迪斯、貝拿度施華同迪亞高祖達呢條星級攻擊線，23歲嘅迪亞高祖達頂替C朗位置，表現近乎完美。21分鐘，迪亞高祖達左路殺入禁交，助攻無人看管嘅貝拿度施華輕鬆射入，完半場迪亞高祖達又走到靚位近門射入。72分鐘迪亞高祖達左路突破，內切中間狂抽得手個人梅開二度，葡萄牙順利大勝3比0。

迪亞高祖達今場相當生猛，除咗最重要嘅2入波同1助攻之外，佢今場仲有6次射門、4次成功過人、2次創造機會，完全係「C朗級」數據。葡萄牙領隊費蘭度山度士賽後表示：「我唔會話冇C朗嘅葡萄牙更勁，但球隊再一次證明，就算冇C朗喺度都一樣可以取得成功。」葡萄牙贏波後，同法國同得10分，並以較坐得失球排榜首。