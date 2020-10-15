荷蘭逼和意大利　法蘭迪保亞領軍3仗不勝

荷蘭9月聘請法蘭迪保亞執教後，仍然搵緊第1場勝仗，佢哋周四(15日)凌晨歐國聯A1組賽事，作客以1比1逼和意大利，雖然領軍3場比賽都未贏到波，不過法蘭迪保亞今場變陣成功，戰術上成功剋制意大利，總算挽回些少面子。

法蘭迪保亞上任首仗，先係熱身賽輸畀墨西哥，上場歐國聯又悶和波斯尼亞，今場作客意大利開波16分鐘又先失手，被羅倫素柏歷堅尼攻陷，好在中場雲迪碧克25分鐘為荷蘭追平，呢球亦係雲迪碧克為國家隊入嘅第1球，最終兩隊踢成1比1平手。

據《Gracenote》統計，法蘭迪保亞係繼1924年嘅湯利同1992年嘅艾禾卡特之後，荷蘭史上第3位領軍頭3仗不勝領隊。不過，法蘭迪保亞今場變陣成功，將4-3-3陣式變為5-3-2陣式，意大利領隊文仙尼賽後承認被打亂部署，中場佐真奴費路亦話：「荷蘭今場戰術成功，佢哋用5個後防令我哋好難搵到空位，而且壓逼得好有系統，我哋要用一段時間先適應得到。」

由於同組波蘭3比0大勝波斯尼亞後上榜首，意大利同荷蘭已跌至小組第2同第3位。